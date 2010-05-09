İklim değişikliği kaplumbağları da etkiliyor

T24 - İklim değişikliğinin ülkemizde Akdeniz kıyısındaki kumsallara yumurtasını bırakan deniz kaplumbağalarının üreme dengesini bozacağı, sıcaklık artışıyla birlikte yumurtadan çıkan dişi yavru sayısı artarken erkek yavru sayısının da azalacağı bildirildi.



Aksaray Üniversitesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneğinin işbirliğiyle Aksaray'da düzenlenen ''Ekoloji 2010 Sempozyumu''na katılan Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dürdane Kolankaya, sera gazı etkisine neden olan gazların miktarlarındaki artışın devam etmesi halinde, önümüzdeki 100 yıl içinde sıcaklığın 4,5 derece artmasının beklendiğini söyledi.



İklim değişikliğinin deniz kaplumbağaları üzerindeki etkisinin başladığını anlatan Kolankaya, ''Deniz kaplumbağaları 15 yıl öncesine göre yumurtalarını 10 gün daha erken bırakmaya başladı'' dedi.



Kolankaya, Chelonia mydas kaplumbağalarının üremesinde iklim değişikliğinin etkileri konusunda Mersin ve Adana'daki kumsallarda bulunan kamplumbağa yuvalarında 4 yıldır çalıştıklarını ve önemli bulgulara ulaştıklarını belirtti.



İklim değişikliğinin Chelonia mydas gibi kaplumbağa türlerinin üreme dengesini bozacağını vurgulayan Kolankaya, şöyle devam etti:



''İklim değişikliği ülkemizde Akdeniz kıyısındaki kumsallara yumurtasını bırakan deniz kaplumbağalarının üreme dengesini bozacak. Sıcaklık artışıyla birlikte yumurtadan çıkan dişi yavru sayısı artarken erkek yavru sayısı azalacak. Kaplumbağalarda eşey gelişimi, embriyonik gelişim döneminde hayvanın maruz kaldığı sıcaklığa bağlıdır. Küresel ısınmayla birlikte bu türlerin popülasyonlarında erkek bireylere göre dişi bireylerin sayısı daha fazla olacaktır. Bu da türün neslini devam ettirmesini zorlaştıracaktır. Chelonia mydas için ortam sıcaklığı ortalama 30 derece eşeyler eşit oranda (yüzde 50 dişi ve erkek) gelişir. Sıcaklık artınca dişi birey sayısı artacak, erkek birey sayısı azalacaktır. Bu sonuç bütün kaplumbağa türleri için geçerli.''







