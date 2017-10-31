İklim değişikliği insan sağlığını etkiliyor

Dünya Sağlık örgütü ve üniversiteler de dahil 26 kurumdan araştırmacılar, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

Lancet tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, iklimde meydana gelen değişimler, milyonlarca insanın sağlığını etkileyen bir kamu sağlık krizine neden oluyor.

Araştırmada, sıcak hava dalgaları, uzun süreli alerjiler ve hava kirliliği gibi etkenlerin sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çekildi.

2000 ve 2016 yılları arasında, havayla bağlantılı felaketlerde yüzde 46 artış kaydedildi. Kalp krizinden böbrek yetersizliğine kadar pek çok sağlık sorunu riski yaşayan 65 yaş üstü 125 milyon yetişkinin aşırı sıcaklara maruz kaldığı kaydedildi.

Öte yandan, artan sıcaklıkların birey, aile ve toplumların geçimini etkilediği ve tarım alanında işgücü verimliliğini yüzde 5.3 düşürdüğü kaydedildi.

Ekonomik kayıp 129 milyar dolar

Hastalık hariç iklimle bağlantılı ekonomik kayıpların 2016'da 129 milyar doları bulduğu belirtildi. Bulaşıcı hastalıkların da yaygınlaştığı belirtilen araştırmada, Deng humması adlı hastalıktaki artışın 1950'den bu yana iki katına çıktığı kaydedildi. Yılda 100 milyon kişinin bu hastalığa yakalandığı bildirildi.

Araştırmada, "İklim değişikliğinin insan üzerindeki belirtileri kesin ve büyük olasılıkla da geri döndürülemez" ifadeleri yer aldı.

BM'nin Paris'teki iklim zirvesine başkanlık eden Christiana Figueres, "Bu rapor harekete geçilmesi konusunda büyük bir uyarıdır iklim değişikliğinin etkileri tam şu ana burada" dedi.

Açlık çekenler artıyor

Asya ve Afrika'daki 30 ülkede açlık çeken insanların sayısı da 1990'dan bu yana, 398 milyondan 422 milyona çıktı.

Araştırmaya göre, iklim değişikliğinin tarımda da etkisi olduğu kaydediliyor. Sıcaklıktaki 1 derecelik artış, küresel buğday üretiminde yüzde 6, pirinç üretiminde ise yüzde 10 düşüşe yol açıyor.

Ayrıca yılda hava kirliliğiyle bağlantılı milyonlarca ölümün en az 800 bininin kömür kullanımıyla ilişkili olduğu ifade edildi.

6 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenecek İklim Konferansı'na 200 ülkeden temsilciler katılacak ve Paris İklim Konferansı'nda alınan kararların nasıl uygulanacağı üzerinde çalışacak.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, BS/ÖA