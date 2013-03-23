İklim değişikliği ile mücadele için dünya 1 saat karanlıkta kaldı

Dünya genelinde bugün ışıklar bir saat sönecek. New York’taki Empire State binasından Çin Seddi'ne, İstanbul’da Ayasofya ve Boğaziçi Köprüsü’nden Paris'teki Eyfel Kulesi'ne dek.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) “Dünya Saati” etkinliği, iklim değişikliği ile mücadele ve çevrenin korunmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor. WWF'in verdiği bilgilere göre, bu yıl etkinliğe 150 ülkeden 7 bin şehir katılacak. Dünya genelinde ışıklar bugün saat 20.30 ile 21.30 arasında kapatıldı.

Ay ile yıldızların yaydığı doğal gece ışığının yapay ışıklarla baskılanmasını ‘ışık kirlenmesi' olarak tanımlayan uzmanlar, ışık kirlenmesinin olumsuz etkileri olduğu konusunda uyarıyor. Büyük şehirlerin yaydığı yoğun ışık nedeniyle gece karanlığının yok olmasının insan ve hayvanlar üzerindeki etkilerini incelenyen birçok araştırma yürütülüyor.

Gece kaybının zararlarını mercek altına alan 10 araştırma kuruluşunun çalışmalarını yöneten Berlinli biyolog Franz Hölker de yapay ışığın kapsamlı etkileri olduğuna dikkat çekti. Franz Hölker araştırmalarının henüz başında olmalarına rağmen, gece ışığının uykuyu düzenleyen Melatonin hormonunun dengesini bozduğunu bildiklerini kaydetti.

Uzmanlara göre, doğal zaman vücut tarafından net olarak algılanamayınca ve gece ile gündüz ayrımı yapılamayınca olumsuz etkiler ortaya çıkıyor. Franz Hölker şehirlerin yaydığı yapay ışıkların uyku bozukluğu, kalp ve kan dolaşımı rahatsızlıkları ve depresyona yol açabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Melatonin hormonunun vücudun savunma sistemini güçlendirdiğini hatırlatan Hölker, “Melatonin hormonun kansere karşı da etkili savunma sağladığı tahmin ediliyor. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gece çalışmanın, gece vardiyalarının kanser riskini artırdığı değerlendirmesini yaptı” bilgisini verdi.