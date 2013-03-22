İklim değişikliği ile mücadeleye aydın ve sanatçılardan destek

İklim değişikliği ile mücadele için yarın düzenlenecek olan sempozyumda, Yaşar Kemal, Sezen Aksu, Tarkan, Ara Güler, Rakel Dink, Harun Tekin gibi isimlerin imza attığı manifesto okunacak.

İklim değişikliği; eriyen buzullar, fırtınalar, normalin üzerinde seyreden sıcaklar, aşırı yağışlar gibi felaketlerle etkisini iyiden iyiye hissettirirken, sanatçılar ve aydınlar bu kötü gidişe karşı birleşiyor.

Serkan Ayazoğlu'nun Taraf'ta yer alan haberine göre, yarın İstanbul Politikalar Merkezi, Stiftung Mercator ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak girişimi ile Karaköy’de düzenlenecek olan sempozyumda iklim değişikliğine karşı, akademisyenler, sanatçılar, aydınların hazırladığı manifesto okunacak.

Sanatçılar destek verdi

İklim değişikliğine karşı hazırlanan sözkonusu manifesto metninin altına Yaşar Kemal, Adalet Ağaoğlu, Tarkan, Ara Güler, Sezen Aksu, Rakel Dink, Harun Tekin gibi isimler imza attı. Yarınki sempozyumda hazırlanan manifesto okunurken akademisyenler de küresel ısınma ve çözüm yollarıyla ilgili konuşma yapacak.

Elde hâlâ imkân varken siz de harekete geçin

“Gezegen elden gidiyor buna razı gelmeyiz” sloganıyla hazırlanan, “Hepimizin yakın geleceğini tehdit eden iklim değişikliğine karşı bir an önce davranmak, acil bir ihtiyaç olarak karşımızda. Çözümlerimiz ve vaktimiz varken harekete geçmemeyi vicdan kabul etmez” diyen manifesto “Vicdanı olan tüm yurttaşları, elde hâlâ çözüm imkânı varken, gezegeni kurtarma seferberliğinde kendi payına düşeni yapmaya, bu büyük sorumluluğu paylaşmaya” çağırıyor.

Dünyanın yarısı tehlikede

Küresel ısınma ile sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi devam ederken diğer yandan da küresel ısınmanın etkileri yeryüzünde kendisini gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre 2025 yılında dünyanın yarısı susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Yine bilim insanlarının küresel ısınmadan bağımsız olmadığını düşündüğü son yıllarda yaşanan bazı doğal felaketler şöyle:

» Fransa’daki Savoie Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Alplerdeki buzullar son 40 yılda yaklaşık dörtte bir oranında küçüldü. Bilim insanları, 1970’lerden bu yana Fransız Alplerindeki buzla kaplı alanların 275 kilometrekare gerilediğini açıkladı.

» Afrika, iklim değişikliğinden en çok etkilenen kıtalar arasında. 2005’te yaşanan kuraklıkta Kenya’daki tüm canlıların yüzde 70’i öldü. 50 yılın en büyük sel felaketi ise 2006’da yaşandı. Petrol zengini Suudi Arabistan’da, son 30 yılın en büyük sel felaketi 2009’da Cidde’de yaşandı. 122 kişi öldü, 37 kişi kayboldu.

» ABD’de 2005’te yaşanan Katrina Kasırgası’nda bin 800 kişi öldü.

» Tuna Nehri’nde geçen yıl yaşanan kuraklık gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Nehirde su seviyesi bugüne kadar hiç görülmemiş oranda düşünce Bulgaristan kısmında tüm gemi ulaşımı durdu.