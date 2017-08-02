İklim değişikliği, enfeksiyonları sanılandan daha fazla etkileyecek

Liverpool Üniversitesi'nden bilim insanları, insandan insana bulaşan 100 ve hayvanlardan insanlara bulaşan 100 hastalığın, Avrupa'da iklim değişikliğine bağlı seyrinin ne olacağına ilişkin geniş çaplı bir değerlendirme paylaştı.

Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan araştırmada, patojenlerin neredeyse üçte ikisinin iklime duyarlı, bunların üçte ikisinin de birden fazla iklimsel etmene sahip olduğu belirtildi. Birden fazla iklimsel etmenin, iklim değişikliğinin bu patojenler üzerinde etkisinin çok yönlü ve komplike olabileceği anlamına geldiği kaydedildi.

Araştırmada, iklime en duyarlıların, böcek ve kenelerin yaydığı patojenler olduğu, bunları toprak, su ve gıda yoluyla bulaşan salgın hastalıkların izlediği gözlendi.

En fazla sayıda farklı iklimsel etmene sahip patojenlerin, koleraya yol açan Vibrio cholerae, karaciğer paraziti Fasciola hepatica, şarbonun kaynağı Bacillus anthracis ve Lyme hastalığının nedeni Borrelia burgdorferi olduğu kaydedildi.

SARS, HIV ve Ebola gibi hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların, insandan insana veya hayvandan hayvana geçenlere kıyasla iklim değişikliğine karşı daha hassas olduğu görülüyor.