İklim değişikliği balıkçılığı vuracak

Bilim adamları, iklim değişikliğinin balıkçılığa büyük darbe vuracağı uyarısında bulundu.



Yapılan araştırmaya göre, küresel ısınma balıkların kutuplara doğru yer değiştirmesine ve balıkçılığın allak bullak olmasına yol açacak.



Araştırmayı kaleme alan İngiltere'nin East Anglia Üniversitesi Çevre Bilimleri Fakültesinden William Cheung, iklim değişikliğinin deniz biyoçeşitliliği ve balıkçılık üzerindeki etkisinin çok büyük olacağını, öngörülerine göre kutup altı ve tropik altı bölgelerde birçok yerel türün soyunun tükenmesine neden olacağını belirtti.



Deniz suyu ısınınca ...



Deniz suyunun ısınmasının bu türlerin geniş ölçüde göçüne yol açacağını ifade eden Cheung, balık türlerinin önemli bir bölümünün suların ısınmasıyla birlikte her 10 yılda 40 kilometreden fazla kutuplara doğru ilerleyecekleri tahmininde bulundu.



Araştırmaya göre, Norveç'in arktik bölgesi balık kaynağı açısından büyük bir artış kaydederken, kutup altı, tropik bölgeler ve yarı kapalı denizler, iklim değişikliğiyle birlikte yerel türlerin büyük bölümünün soylarının tükenmesine sahne olacak. Bilim adamları, bu felaket senaryosundan özellikle gelişmekte olan ülkelerin etkileneceği uyarısında bulunuyor.



Cheung'un ekibi, 2050'ye kadarki bu projeksiyonlarında, çeşitli iklim değişikliği senaryolarına göre model oluşturmak için çok güçlü bir bilgisayar ağı kullandı ve 1066 tür balık ile kabukluyu inceledi.

