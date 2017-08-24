İklim bilimci profesörden 'hortum' uyarısı

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace 'İklim Krizi ve Türkiye' konulu bir panel düzenledi. Panelde şiddetli fırtına ve hortumların artacağı uyarısında bulunuldu.

Beyoğlu Cezayir restoranda düzenlenen panelde Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Murat Türkeş, Türk Tabipler Birliği'den halk sağlığı uzmanı Doç.Dr. Gamze Varol Saraçoğlu, Greenpeace Akdeniz Kampanyalar sorumlusu Özgür Gürbüz konuşmacı olarak yer aldı.

İklim bilimci Mustafa Türkeş,“Hortum Türkiye'nin bulunduğu enlemlerde yaygın bir hava olayı değil. Hortum oluşturmayan gök gürültülü yağışlar zaten vardı. Ancak sıcaklıkların artması buharlaşmayı ve atmosferdeki nem oranını arttırıyor. Kuzeyden soğuk hava Türkiye'ye sokulduğunda, alttaki sıcak ve nemli hava ile karşılaştığında normal şartlar altında gök gürültülü olacakken, 'süper hücre' oluşuyor. 'Süper hücre' de uygun topografik koşullarda hortum oluşumuna neden oluyor" açıklamasında bulundu. Türkeş açıklamasının devamında,“Türkiye'de daha çok Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de Antalya ve İskenderun körfezleri topografik olarak yerel siklonların oluşumuna elverişli alanlar. Yüzey sıcak, hava nemli ve yukardan da soğuk hava geliyorsa bu gök gürültülü fırtınaların bir kısmının hortuma dönme olasılığı artıyor. Türkiye'nin klasik hava tahmini ve iklim çalışmalarının ötesinde şiddetli havaya ilişkin özel uzmanlıklar oluşturması gerekiyor" dedi.

Temiz Hava Hakkı Platformu bileşeni ve Türk Tabipler Birliği üyesi halk sağlığı uzmanı Doç.Dr. Gamze Varol Saraçoğlu ise iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine değinerek, iklim değişikliği ile birlikte Türkiye'de kuraklık, tarım arazilerinin etkilenmesi, gıda ile ilgili sorunlar, tatlı su kaynaklarının bozulması, bio çeşitliliğin azalması, yeni enfeksiyon vakaları, yeni hastalıkların oluşması gibi doğrudan ve dolaylı etkilerin görülme ihtimalinin olduğunu söyledi. Hava kirliliği konusunda Türkiye'nin ciddi sinyaller verdiğini belirterek, hava kirliliğinin solunum yollarından, tahrişten ölüme kadar ciddi sağlık sorunlarına, kalp, dolaşım sistemi hastalıklarına, kalp krizine, felce neden olduğunu vurguladı. Civa gibi ağır metallerin, merkezi sinir sistemini etkilediğini belirtti.

Panelin moderatörlüğünü yürüten Greenpeace Akdeniz Kampanyalar sorumlusu Özgür Gürbüz ise hala zaman olduğunu belirterek güneş enerjisi başta olmak üzere, rüzgar ve mevcut hidroelektrik santralleri ile yenilenebilir enerjiye yönelinmesi gerektiğini ifade etti.