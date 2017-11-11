İklim aktivistleri Bonn'da yürüyüşte

Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleşen COP23 Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda yürüyüş yapan çevre aktivistleri, iklim değişikliğine karşı mücadele konusunda hükümetlere çağrıda bulundu.

Almanya'nın batısında her yıl Kasım ayının 11'inde başlayan karnavalın da etkisiyle birbirinden farklı kostümlere bürünen göstericiler, yağmura rağmen yürüyüşe büyük bir katılım gösterdi.

"İklim Değişikliği Olmasın" isimli bir grubun başını çektiği yürüyüşlerden bir tanesi Bonn kent merkezinden, Birleşmiş Milletler'in Almanya merkez binasının yakınlarında zirvenin yapıldığı alana doğru düzenlendi. Diğer bir protesto da kent merkezinde gerçekleşti.

Yürüyüşü takip eden DW muhabiri Patrick Grosse "Dünya'yı temsil eden kuklalar kömür ve nükleer enerjinin kötü hayaletlerine karşı mücadele ediyor" şeklinde gözlemlerini aktardı.

Karnaval kutlamalarına bir başka gönderme de nükleer atık denizi üzerinde seyreden bir korsan gemisi kuklası ile yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump kılığına giren bir protestocu, Volkswagen'ın üstü açık bir otomobili ve etrafındaki kutup ayıları eşliğinde geçit yaptı. Alman otomobil üreticisi Volkswagen, emisyon testlerinde hile yaptığını geçen aylarda kabul etmişti.

DW çevre muhabiri Louise Osborne, Trump'ın arkasından devrilmiş bir Özgürlük Heykeli modelinin geçişini belgeledi.

Gösterilerin düzenleyicileri BM binasına doğru olan yürüyüşe yaklaşık 5000 kişi beklerken, Bonn kent merkezindeki protestoya da yaklaşık 3000 kişinin katılacağını tahmin ediyordu.

Gün ortasında Bonn polisinin yaptığı açıklamaya göre merkezdeki gösteriye katılım 2000 kişi civarında kaldı.

Protestocular Trump'ın politikalarını ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamasını eleştirirken, ABD'den bu karara karşı çıkan eyaletler, şehirler, özel şirketler ve üniversitelerin oluşturduğu bir koalisyon her şeye rağmen COP23 zirvesinde yer aldı ve anlaşmaya bağlılıklarını dile getirdi.

Kendisini Amerika'nın Taahhüdü şeklinde isimlendiren koalisyon federal düzlemde daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fiji'nin ev sahibi olduğu ancak maddi ve lojistik imkânsızlıklar dolayısıyla Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen ve 190'dan fazla ülkeden binlerce delegenin katıldığı iklim konferansı 17 Kasım'a kadar devam edecek.

DW/ÇÖ,ÖA

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