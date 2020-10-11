İklim aktivisti Greta Thunberg, ABD seçimleri için Joe Biden'a oy istedi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, 3 Kasım'da gerçekleşecek genel seçimde ABD'li seçmenlerden Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden'a oy vermelerini istedi.

Twitter hesabından Scientific American dergisinin tweetini yeniden paylaşan Thunberg şöyle yazdı: "İklim açısından yeterli noktadan çok uzaktayız ve elbette birçoğunuz diğer adayları desteklediniz. Ama, demek istediğim… Biliyorsunuz… kahretsin! Sadece organize olun ve herkesin Biden'a oy vermesini sağlayın."

ABD Başkanı Donald Trump, iklim krizini dikkate almayan açıklamaları ve adımları nedeniyle çevre aktivistleri tarafından tepki çekiyor. Daha önce 17 yaşındaki iklim aktivisti Thunberg ve Trump arasında bir polemik de yaşanmıştı.

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