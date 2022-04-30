İklim Adaleti Koalisyonu'ndan 1 Mayıs çağrısı: Kendi haklarımızla birlikte doğanın haklarını da savunursak bu sistemi değiştirebiliriz!

COP26 İklim Adaleti Koalisyonu 1 Mayıs öncesi iklim adaleti ve emek mücadelesinin ortak olduğunu söyleyerek örgütlenme çağrısında bulundu.

İklim Adaleti Koalisyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yaptığı açıklamada, iklim adaletinin ekonomik ve işçi hakları olduğunu vurguladı.

Açıklama şöyle:

"İşçiler ve işsizleriz biz! Gençler, kadınlar, göçmenler, elektrik faturasını ödeyemeyenler, ekmek kuyruklarına bile her gün giremeyenler, zeytin ağaçlarının başında nöbet tutmak zorunda bırakılanlar, tarlasını süremeyenler, doya doya gülemeyenler, açlıkla terbiye edilmeye çalışılanlarız biz.

Çoklu krizin yükü bizim omuzlarımızda. Ekonomik, siyasi, ekolojik, toplumsal bir enkazın altında kaldık. Sadece cebinde parası olanların fanuslarında yaşama hakkının olduğu, biz çoğunluğun ve doğanın yaşama haklarının hiçe sayıldığı, elinden alındığı bir gezegen artık dünya.

Oysa uçmuyorsa kuşlar, ölüyorsa balıklar, nasıl yaşar ki insanlar?

Ama bunu değiştirebiliriz. Sadece cebinde en çok parası olanlar için değil, tüm canlılar için iklim eylemine, yani iklim adaletine ihtiyacımız var. Ekolojik yıkımdan ve iklim krizinden kurtulmamız için sadece karbon emisyonlarını azaltmakla yetinmeyip, daha adil bir dünya yaratmak zorundayız.

İnsan onuruna yaraşır ve ne çalışanların ne de doğanın ölmesine izin vermeyen bir iş istiyoruz!

Kendimiz, çocuklarımız ve doğanın sağlığı için doğayı ve emeği “ucuz meta” sayan bu sistemi değiştirmek istiyoruz!

Ücretler düşürülmeden çalışma saatlerinin azaltılmasını, sadece gerçek ihtiyaçlara yönelik üretim yapılmasını istiyoruz.

Ancak işçiler ve işsizler olarak birleşirsek, kendi haklarımızla birlikte doğanın haklarını da savunursak değiştirebiliriz.

Daha geç olmadan, haydi hep birlikte ilimizde yapılacak 1 Mayıs gösterisine katılalım, mücadelelerimizi birleştirmek için sokaklara çıkalım.

İklim adaletinin ekonomik adalet ve işçi hakları anlamına geldiğini yüksek sesle ve net bir şekilde söyleyelim:

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın doğanın ve tüm ezilenlerin yaşam mücadelesi!"