İkizleri savaşan baba

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan çatışmalar yüzlerce insanın ölümüne, acılar yaşamasına neden oldu. Çatışmalardan pek çok aile etkilendi.

Bunlardan biri de Diyarbakırlı Çelebi ailesi. Çelebi ailesinin 21 yaşlarında olan ikizlerinden biri PKK'nın Kanılı Kampında, diğeri ise İstanbul Tuzla'da askerlik yapıyor. 70 yaşındaki baba Zülfü Çclebi'nin hayali ise bir gün ikizlerinin eve döndüğünü görebilmek. Silahların susmasını isteyen acılı baba, ölen her asker ve PKK'lı için üzüldüğünü söylüyor.



Diyarbakır'ın Lice ilçesi'nde yaşayan Çelebi ailesinin ikiz çocuklarından biri üç yıl Önce PKK'ya katıldı. İkizi ise askerliğini yapmak üzere Tuzla'ya gitti. Bir ay sonra ise terhis olacak. Ancak kardeşinin akıbeti hâlâ belirsiz.

Oğlunun PKK'ya katılmasından sonra bunalıma girdiğini söyleyen acılı baba Çelebi yaşadıklarını Tarafa anlattı:



YAŞAMAK HARAM OLDU



"Oğlumun dağa çıkmasının ardından benim için dünyada yaşamak haramı oldu. Günlerce gözüme uyku girmedi. Çocuğumu bulurum diye dağda günlerce kaldım. Şimdi hayvanlarımı dağda otlatıyorum, belki bir gün onu görürüm.

Allah çocuklarımı karşı karşıya getirmesin. Benim en büyük korkum ikiz çocuklarımın birbirinin katili olması. Türkiye'de bu kavga son bulmalı. Yeter arlık. Devlet bu sorunu çözmeli artık."



