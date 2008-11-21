İkizleri kaza ayırdı

Ankara Barosu'na kayıtlı olarak 4 yıldır avukatlık yapan Azerbaycan doğumlu ikiz kardeşler Nigar ve Hacer Zarbalı'yı trafik kazası ayırdı.



Bakü'de 1977'de dünyaya gelen ikizler, ilk ve ortaokulu aynı sınıflarda okuduktan sonra eğitim için Türkiye'ye geldi. Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde de aynı sınıfta eğitim gören ikizler, ÖSS sınavından da neredeyse aynı puanları alarak Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 2002 yılında mezun olduktan sonra Ankara Barosu'na başvuran ikizler, stajlarını tamamlayarak 2004 yılında avukatlık yapmaya başladı.



Arslan Hukuk Bürosu'nda işe başlayan ikizler, 10 Kasım günü bir müvekkileriyle görüşmek üzere özel otomobilleriyle yola çıktı. Görüşmenin ardından Hacer'in kullandığı otomobil Hasköy kavşağında virajı alamayıp, bariyerlere çarptı. Ön koltukta oturan Nigar, emniyet kemeri bağlı olmasına rağmen kafasını cama çarparak beyin travması geçirirken, aynı zamanda çarpmanın şiddetiyle kalça kemiği de kırıldı.



Hacer ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. SSK Dışkapı Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edilen Nigar'ın yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesi ancak 8 gün sürdü. İkizini yalnız bırakan Nigar, önceki gün Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

