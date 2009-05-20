İkizlere süt yetiştirmek için planlı olmak gerek

İkiz annelerinin bebeklerine yeterli miktarda süt verebilmesi için yorulmaması gerektiği belirtildi.



"İkiz olan evlerde bakım programı çok iyi organize edilmeli" diyen Dr. Gülnihal Şarman Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, annelere 'yeterli süt üretimi'ne zemin hazırlamak için şu önerilerde bulundu:



* Çok pratik yemekler hazırlayın.



* Hazır yiyecek isteyebileceğiniz yerlerin telefon numaralarını buzdolabına yapıştırın.



Desteğiniz olmalı



İnternetten alışveriş yaparak zamandan kazanabilirsiniz ya da toplu alışveriş yapın.



Eve beklenmedik misafir geldiğinde bulaşık yıkamayacağınız, bir kere kullanılıp atılan malzemeleri kullanın.



Bebeklerin bakımına destek olan aile üyeleriyle tıpkı fabrikalardaki gibi vardiya planlaması yapın. Kendinize nefes alacak zaman ayırın.



Bebekleriniz için kayıt defteri tutun. Günlük çizelgeleri bilgi atlamadan hazırlamaya çalışın. İkizlerin beslenme sayılarını, dışkılama saatlerini mutlaka not edin.



Kıyaslama yapmayın!



İkiz bebeklerin gelişiminin çok iyi izlenmesi gerektiğini belirten Dr. Şarman, şu uyarılarda bulundu:



Bebeklerden biri diğerine oranla daha küçükse kıyaslama yapılmamalı. İkizlerin doğdukları andan itibaren iki ayrı kişilik oldukları kabullenilmeli.



Ömür boyu iki bebek arasında kıyaslama yapmak, aile içi dinamikleri bozar. Bebeklerden birinin gelişiminde gerilik varsa, gerekli girişimlere hemen başlanması gerekmektedir.

