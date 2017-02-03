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BBC Türkçe

İkizlere hamile Beyonce, Grammy ödül töreninde sahne alacak

62 kez Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen Beyonce'nin Çarşamba günü ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklamasının ardından babası, ünlü şarkıcının ödül töreninde sahne alacağını açıkladı.

03 Şubat 2017 18:53

İkiz bebeklere hamile olduğunu açıklamasından birkaç gün sonra Beyonce'nin babası, ünlü şarkıcının Grammy Müzik Ödülleri'nde sahne alacağını açıkladı. Beyonce'nin babası Matthew Knowles, şarkıcının Grammy ödül töreninde gerçekleştireceği performans için çalışmaktan 'yorgun düştüğünü' belirtti.

Beyonce, Amerika'nın en önemli müzik ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri'nde 9 kategoride aday gösterildi.

35 yaşındaki şarkıcının albümü "Lemonade", Yılın Albümü; şarkısı "Formation" ise Yılın Şarkısı ödülüne aday.

Beyonce, Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen kadın sanatçıların başında geliyor.

Beyonce, hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

Şimdiye kadar 62 kez aday gösterilen şarkıcı, daha önceki hamileliğini de 2011 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nde verdiği performansla açıklamıştı.

12 Şubat'ta ABD'de yapılacak ödül töreninde Adele, Bruno Mars, the Weekend, Daft Punk ve Alicia Keys de sahne alacak.

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