İkizlere hamile Beyonce, Grammy ödül töreninde sahne alacak

İkiz bebeklere hamile olduğunu açıklamasından birkaç gün sonra Beyonce'nin babası, ünlü şarkıcının Grammy Müzik Ödülleri'nde sahne alacağını açıkladı. Beyonce'nin babası Matthew Knowles, şarkıcının Grammy ödül töreninde gerçekleştireceği performans için çalışmaktan 'yorgun düştüğünü' belirtti.

Beyonce, Amerika'nın en önemli müzik ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri'nde 9 kategoride aday gösterildi.

35 yaşındaki şarkıcının albümü "Lemonade", Yılın Albümü; şarkısı "Formation" ise Yılın Şarkısı ödülüne aday.

Beyonce, Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen kadın sanatçıların başında geliyor.

Şimdiye kadar 62 kez aday gösterilen şarkıcı, daha önceki hamileliğini de 2011 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nde verdiği performansla açıklamıştı.

12 Şubat'ta ABD'de yapılacak ödül töreninde Adele, Bruno Mars, the Weekend, Daft Punk ve Alicia Keys de sahne alacak.