İkizlere fıskiyeli serinlik

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- İSVEÇ\'ten Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki yazlıklarına gelen ailenin 16 aylık ikizleri, sıcaklığın 30 derece olduğu ilçede bir AVM\'nin fıskiyesinde serinledi. Soğuk iklimden gelen çocukların elbiseleriyle sırılsıklam oluncaya kadar oynaması görenleri gülümsetti.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Muğla\'nın Bodrum ilçesi, tatilciler ve turistlerle dolmaya başladı. İsveç\'in başkenti Stockholm\'den ilçedeki yazlıklarına iki aylık tatil için gelen Türkmenistan asıllı İsveç vatandaşı Aile Danışmanı Arin Yadigar ile Samir Yadigar\'ın 16 aylık ikizleri Ella ve Leo Yadigar, Ortakent-Yahşi Mahallesi\'ndeki bir AVM\'nin parkındaki fıskiyelerden fışkıran suyun altına kıyafetleri ile girerek serinledi. Sırılsıklam olana kadar oynayan Leo ile Ella, AVM\'ye gelen diğer müşterilere tebessüm ettirdi. İkizlerin keyifli oyununu bir süre seyreden bazı çocuklar da ellerinde dondurmalarla suyun altına girerek, bu keyifli oyuna katıldı.

Arin Yadigar, \"İki gün önce Bodrum\'a yazlığımıza geldik, ama hava gerçekten çok sıcak. Alışveriş yapmak için geldiğimizde çocuklarım fıskiyelerden çıkan suları görünce birden üzerlerini bile çıkarmadan suların içine daldı. Hiç müdahale etmedim. Yaklaşık 20 dakikadır suyla oynayıp serinliyorlar, çok hoşlarına gitti. İsveç ile Bodrum arasında şu an en az 20 derece sıcaklık farkı var\" dedi.

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