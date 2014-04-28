İkizlere anne karnında cerrahi müdahale

Konya'da nadir görülen "amniyotik band sendromu" nedeniyle elsiz ve ayaksız doğma ihtimali olan tek yumurta ikizi, anne karnındaki başarılı cerrahi operasyonla ikiziyle vücudunda eksiklik olmadan hayata "merhaba" dedi. Çocukların doktoruna göre, tek yumurta ikizine yapılan müdahale dünya literatüründe tek.

Edinilen bilgiye göre, 7 ay önce tek yumurta ikizlerine hamile kalan Seval Çetin (30), düşük tehlikesiyle gebeliğinin üçüncü ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar'a başvurdu.

Kontrollerde, kız olan ikizlerden birinde amniyotik band sendromu rahatsızlığı teşhisi konuldu. Çeşitli sorunlara yol açan rahatsızlık nedeniyle çocuğun hem bir elinin hem de bir ayağının tamamen kaybolma ihtimali bulunuyordu. Bebeğin, içinde bulunduğu amniyon sıvısı ile dolu zarın bir parçasının ayrılarak, bir ayağı ve elini sarıp sıktığı görüldü. Kan akışı sağlanamadığı, el ve ayakta gelişim geriliği olduğu için hamileliğin 6'ncı ayında bebeğe anne karnında ameliyat kararı alındı.

Riskli olan ameliyatta, 400 gramlık bebeğin yanında ikizi de bulunduğundan risk faktörü iki kat artınca, ailenin onayı alındı. Onayın ardından Prof. Dr. Acar ve ekibi, 3 milimetrelik makasla başarılı bir cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Sağlık problemi olan bebek ve kardeşi, hamileliğin 7. ayında vücutlarında herhangi bir eksiklik olmadan dünyaya geldi. Solunum desteği verilip, kuvözde tutulan 1 kilogram 400 gram ve 1 kilogram 250 gram ağırlığındaki ikizlerin tedavileri sürüyor.

'Dünyayla paylaşacak'

Prof. Dr. Ali Acar, yaptığı açıklamada, elsiz ve ayaksız doğma ihtimali bulunan çocuğun sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Öncelikle annenin karnını temizleyerek, mikroplardan arındırdıklarını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Ultrason ile anne dokularını, rahmi, çocukların kendisini, bağırsağını, damarsal yapıları görüp, zarar vermeyecek şekilde makası adım adım ilerlettik. En ufak harekette çocuğun herhangi bir yerine zarar verebilirdik. Her hareketini beklediğimiz bebek, müsait pozisyonu aldığında işlemi yapabildik. Anne karnındaki bebeğe bant kesme işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Bağlı olan zarları keserek, çocuğun anomali doğmasını engelledik. Riskli olduğundan operasyon çok nadir uygulanıyor. Biz bu yöntemi tek yumurta ikizine denedik. Vakayı dünyaca ünlü bilimsel dergilerde paylaşacağız. Bu şekilde tek yumurta ikizine yapılan müdahale dünya literatüründe yok, ilk defa yapmış olduk. Risk almak gerekiyordu, biz de bu riski alarak başarılı şekilde operasyonu gerçekleştirdik."

'İkizlere bir şey olacak korkusu'

Anne Seval Çetin ise hamileliğinin problemli geçtiğini anlattı. Çocuğunun sağlıklı olması için çok riskli bir operasyonun yapılacağını öğrendiğinde, eşiyle tedirgin olduklarını vurgulayan Çetin, tek yumurta ikizi kızlarına "bir şey olacak" diye çok korktuğunu dile getirdi.

Operasyon sonrası bebeklerinin doğacağı günü korku ve heyecanla beklediğini vurgulayan Çetin, "Doğum sonrası onları gördüğümde dünyalar benim oldu. İkizlerime erken doğum nedeniyle şu an kuvözde solunum desteği verilse de vücutlarında bir eksiklik yok. Allah'a şükürler olsun. Ali Acar ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (AA)