İkizlerden birine anne karnında operasyon

İzmir’de, idrar yolunda tıkanıklık olduğunu saptanan çift yumurta ikizinden birine, gebeliğin 29'uncu haftasında müdahale edilerek şant takıldı.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü Namık Demir'in gerçekleştirdiği operasyonla idrarın böbreğe kaçması engellenen Efe bebek, ikizi Ela ile sağlıklı olarak dünyaya geldi. Böyle bir uygulamayı ilk kez ikiz gebelikte gerçekleştirdiklerini belirten Prof.Dr. Demir, ``Anne karnında bu müdahaleyi yapmasaydık Efe bebek böbrek yetmezliği ile dünyaya gelecekti. Bunu başardığımız için mutluyuz'' dedi.



Zor kararı verdiler



28 yaşındaki Okşan Ergunda ile İnşaat Mühendisi Halil İbrahim Ergunda çifti önce hamilelik müjdesi aldı, ardından da ikiz bebeklerinin olacağını öğrendi. Çift çifte mutluluk yaşarken, gebeliğin 28'inci haftasında sevinçleri, Özel Kent Hastanesi'nde Prof.Dr. Namık Demir'in erkek bebeklerinde idrar yolları tıkanıklığı tespit etmesiyle gölgelendi. Çift yumurta ikizi kız bebeğin sağlık durumunun iyi, ancak erkek bebeğin idrar yolundaki tıkanıklık nedeniyle idrarının böbreklerine geri kaçtığı, buna müdahalenin şart olduğu söylendi. Çiftin, bir yanda yapılacak müdahalenin riski diğer yandan müdahale edilmemesi halinde erkek bebeklerinin böbrek yetmezliğiyle dünyaya gelme riski ile karşı karşıya kaldığını belirten Kent Hastanesi Kadın Sağlığı Merkezi Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir şöyle konuştu:



``Okşan hanımın, biri kız diğeri erkek çift yumurta ikizleri olacaktı. 28'inci haftaya kadar her şey normaldi. Ancak erkek bebekte gebeliğin 28'inci haftasında idrar kesesinde idrar birikmesi saptadık. Bebek idrar yapmakta zorlanıyordu. Bizim `Posterior üretral valf sendromu' dediğimiz idrar kesesinin çıkışında darlık söz konusuydu. Darlık nedeniyle idrar rahat çıkamadığı için böbreklere doğru gerisin geriye dönüyordu. Böbreklerde idrar birikiyordu. Biz müdahale kararı aldık. Aileyle bunu paylaştık. Olabilecek komplikasyonları, sonuçlarını anlattık. Aile de riskleri göze aldı. Ailenin onayını alarak Vezike amniyotik shunt dediğimiz girişimi gerçekleştirdik. Bu yöntem idrar kesesiyle bebeğin içinde yüzdüğü sıvı arasına iki ucu kıvrık bir boru yerleştirme işlemi. Lokal anesteziyle yapılıyor, idrar kesesine ve doğru yere yerleştirmek önemli. Ultrason eşliğinde kateterin bir ucunu idrar kesesine diğer ucunu amnio sıvısı içine bırakıyoruz. Daha önce tekli gebeliklerde bu uygulamayı yapmıştık. Biz ilk kez ikiz gebelikte bu yöntemi uyguladık. Daha önce uygulandığına dair bir bilgi de yok.''



‘Böbrek fonksiyonları toparlandı’



Prof. Dr. Demir, bebeğe takılan şantın doğuma kadar görevini yaptığını, idrarın böbreklere kaçmasına engel olduğunu söyledi. Doğumun 35'inci haftada 1 Ocak 2009 günü gerçekleştiğini, ikizlerin sağlıkla dünyaya geldiğini kaydeden Prof.Dr. Demir, ``Doğumdan sonra da idrar kesesine koymuş olduğumuz şant 3-4 gün daha görevini yaptı. Böbrek fonksiyonları büyük ölçüde toparlanmış durumda. Her iki böbreği de sağlıklı. Kadın Doğum'dan Op. Dr. Orçun Sezer, Opr. Dr. Tunç Canda, Çocuk Cerrahı Prof. Dr. İbrahim Ulman, Yenidoğan Servisi'nden Uzm. Dr. Cengiz Öztürk ve Anestezi Uzm. Erhan Olgun'la birlikte böyle bir müdahaleyi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu yöntemle böyle bebeklerin yarıya yakınını kurtarabiliyoruz. Tamamını maalesef kurtaramıyoruz işlemi yapsak dahi böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Eğer Efe bebeğe bu müdahaleyi yapmasaydık böbrek yetmezliği ile doğacak, yaşamını eğer iki yaşına kadar idame ettirebilirse böbrek nakline aday bir bebek olacaktı'' dedi.



Öte yandan ikizleri Ela ve Efe 3.5 aylık olan Okşan- Halil İbrahim Ergunda çifti mutluluklarını anlatacak söz bulamadıklarını söyledi. Teşhis koyulduğunda müdahale kararı vermekte zorlandıklarını, ikilemde kaldıklarını ve zor günler geçirdiklerini belirten anne Ergunda, ``Zor da olsa iyi ki bebeğimizi sağlığına kavuşturan kararı vermişiz. Sağlıkla dünyaya geldiler ve bizi çok mutlu ettiler. Doktorlarımıza da teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

