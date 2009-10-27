İkizlerden biri tiryaki diğeri değil

Onlar ikiz ama biri diğerinden 10 yaş genç duruyor. Oysa ikisi de aynı DNA'lara sahip. Nedeni ise çok şaşırtıcı!



İkizler üzerinde yapılan bir araştırmada sigara, fazla güneş ışığı ve stresin insanı fiziksel olarak etkilediği ortaya çıktı. Fotoğraflarla ortaya konan araştırmada aynı DNA’lara sahip ikizlerden biri diğerinden çok daha yaşlı gözüküyor.



Biri güneşli bir kentte diğeri soğuk bir kentte yaşayan 61 yaşındaki Jeanne ve Susan kardeşlerin fotoğrafı sigara, güneş ışığı ve stresin insanı etkilediğini ortaya çıkarttı. Aynı DNA dizilimine sahip kardeşler birbirlerinden oldukça farklı gözüküyor.



Birçok ikiz üzerinde çalışan uzmanlar antidepresan kullanımının kişiyi olduğundan yaşlı gösterdiğini belirtirken içki içmeyen kardeşlerin daha genç gözüktüğü belirtildi.







