-İKİZLER KAZDIKLARI KANALIN ALTINDA KALDI RİZE (A.A) - 24.07.2010 - Rize'nin Çayeli ilçesinde, kanal kazarken meydana gelen göçüğün altında kalan ikiz kardeşler hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçenin Aşıklar köyünde, evlerinin yanında bulunan su kanalını açmaya çalışan ikiz kardeşler Nafi ve Vasıf Yıldız (51), bir anda göçen toprağın altında kaldı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından toprak altından çıkartılan kardeşler Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız kardeşler, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.