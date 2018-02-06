İkizler, 38 yıl sonra dünyayı net gördü

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, doğuştan yüksek derece göz bozukluğu olan 38 yaşındaki ikiz kardeşler Şirvan İnan ve Elvan Kazan, göz içi mercek ameliyatının ardından ilk kez net gördü. Ameliyat için bugüne kadar beklemelerini \"Hep bir gün gözlerimizin düzeleceğini umut etmiştik\" diye açıklayan ikizler, ameliyattan sonra dünyalarının netleştiğini söyledi.

Biri Antalya\'da, diğeri Sakarya\'da yaşayan tek yumurta ikizleri Şirvan İnan ile Elvan Kazan, yüksek derece göz bozukluğuyla dünyaya geldi. Tek yumurta ikizlerinde rastlanan göz bozuklukları genellikle birbirine yakınken, Şirvan ve Elvan\'ın göz bozukluğu birebir aynıydı. Uzağı ve yakını sadece yüzde 10 oranında görebilen hipermetrop ikizlerin numaraları da aynı. 6 numara hipermetrop göz bozukluğu olan kardeşler, gözlüğe uyum sağlayamadıkları için bir süre sonra gözlük takamamaya başladı. Tek başlarına bir yere gidemeyen, kitap, gazete ve televizyonda alt yazıları okuyamayan ikizlere; hayatlarını sürdürebilmeleri için çocukluklarında aileleri, yetişkin dönemlerinde de çocukları yardımcı oldu.

İkiz kardeşler, yıllar içinde pek çok doktora başvurmalarına rağmen bir kez de Medstar Antalya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yenal Erten\'e muayene olmak istedi. Op. Dr. Erten, ikiz kardeşlere göz içi mercek operasyonundan söz ettiğinde, 38 yıl boyunca gözlerinin düzeleceği umudunu taşıyan kardeşler, ameliyat olmaya karar verdiler. Kısa süre önce ameliyat olan ikizler, artık dünyayı net görebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

\'TEK BAŞIMA BİR YERE GİDEMİYORDUM\'

İkizlerden Şirvan İnan, bu yaşa kadar hayatını zorluklarla sürdürmeye çalıştığını belirtirken, “Yazıları okuyamadığım için oğluma okutuyordum. Tek başıma bir yere gidip gelemiyordum. Çok zordu\" dedi. Sakarya\'da oturan ve kardeşini ziyaret için geldiği Antalya\'da göz doktoruna muayene olmak istediğini anlatan İnan, muayeneden sonra da hemen ameliyata karar verdiklerini belirtti. “Artık dünya netleşti\" diyen Şirvan İnan, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

\'GÖZLERİMİZ DÜZELECEK, DİYE BEKLEDİK\'

Elvan Kazan da ikizi gibi çocuklarından destek alarak, yaşamını sürdürdüğünü belirterek, “Bugüne kadar göz bozukluğumuz düzelir, diye umut etmiştik. Gözlüklerimiz vardı; ama takamıyorduk. Çünkü gözlükten fazla fayda görmüyorduk, uyum sağlayamamıştık. Keşke daha önce göz içi mercek ameliyatını olsaydık\" dedi. Ameliyattan 4 saat sonra cep telefonunu eline aldığında rahatlıkla sayıları ve harfleri görebildiğini söyleyen Kazan, “Çok güzel bir duygu. Artık her şeyi net görüyorum. Hocamıza çok teşekkür ederiz\" diye konuştu.

BİR DAHA GÖZLERİ HİÇ BOZULMAYACAK

Kız kardeşlerin ameliyatlarını gerçekleştiren Op. Dr. Yenal Erten, tek yumurta ikizlerindeki göz bozukluklarında genellikle numaraların birbirine yakın olduğuna dikkat çekerken, “Birebir aynı olan göz bozukluğu ise çok nadirdir. Hastalarımızın numaraları bile aynıydı ve bu nedenle nadir görülen vakalardandı\" dedi. Ameliyat öncesi yüzde 10 gören kardeşlerin artık uzağı da yakını da tam gördüklerini belirten Op. Dr. Erten, “Şimdi rahatlıkla televizyonu izleyebiliyor, kitap okuyabiliyor, araba kullanabiliyorlar. Bütün mesafelerde artık yüzde 100 görmeyi sağladık. Bu onların hayat kalitesini artırdı\" diye konuştu.

Doğuştan gelen göz bozukluğunun, göz çapının uyumsuzluğundan kaynaklandığını kaydeden Erten, narkoz verilmeden, 8- 12 dakikalık ameliyatta yapay göz içi merceği uygulandığını belirtti. Op. Dr. Erten, “Bu yapay göz içi merceği bozulmadığı için hastada bir daha göz bozukluğu söz konusu olmaz\" dedi.

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