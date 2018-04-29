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BBC Türkçe

İkizini dublör olarak kullanıp hapisten kaçan mahkum: Annemi özlemiştim

Peru'da kendisini cezaevinde ziyarete gelen ikiz kardeşini ilaçla uyutup hücrede bırakan ve onun yerine geçerek kaçan mahkum bir yıl sonra yakalandı.

29 Nisan 2018 20:30

Peru'da kendisini ziyarete gelen ikiz kardeşini yerine dublör olarak bırakarak kaçan mahkum bir yıl sonra yakalandı.

Alexander Delgado, çocuk tacizi ve soygun suçlarıyla çarptırıldığı 16 yıllık hapis cezasını Peru'nun başkenti Lima'nın kuzeyindeki bir cezaevinde çekiyordu.

Geçen Ocak ayında kendisini ziyarete gelen ikiz kardeşi Giancarlo'yu ilaçla uyutan ve onunla giysilerini değiştiren Alexander Delgado elini kolunu sallayarak cezaevinden kaçmıştı.

Yer değiştirme olayı Giancarlo'nun parmak izleri alınarak doğrulandı.

Kaçışından 13 ay sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yakalanmasına yardımcı olacak bilgi verene ödül vaadedildi ve kısa süre sonra Alexander Delgado liman kenti Callao'da yakalandı.

Delgado'nun şimdi yüksek güvenlikli bir cezaevine konması bekleniyor.

Alexander Delgado'nun firarda olduğu dönemde ikiz kardeşi kaçış planında suç ortaklığı yaptığı şüphesiyle tutuklandı ve soruşturuldu. Fakat sonunda bu kanıtlanamadığı için serbest bırakıldı.

Alexander Delgado yakalandıktan sonra, annesini özlediği için kaçtığını söyledi.

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