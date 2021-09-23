İkizderelilerin "İşkencedere direnişi" sürüyor: Köylülerin toplandığı alan için "acil kamulaştırma" kararı alındı

Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding’in yapmak istediği taşocağına karşı direniş sürüyor. Bölge halkı talan projesine karşı aylardır bölgede nöbet tutarken doğa kıyımına her geçen gün birisi ekleniyor. İkizderelilerin direniş alanında bulunan ve kullanılmayan fabrikanın, çay bahçelerinin acele kamulaştırma gerekçesiyle yıkılacağı öğrenildi.

BirGün’den Dilara Şimşek’in haberine göre, arazinin sahiplerinden biri İkizdere direnişçilerinden Kemal Baş’a ait. Ağustos ayında bölge için acele kamulaştırma kapsamında çalışmalar başlatıldığı duyumlarını aldıklarını söyleyen Baş, kamulaştırma ve yıkım kararının kendilerine tebliğ edilmediğini söyledi.

Baş, arazinin aynı zamanda İkizdere direnişçilerinin toplanma alanı olarak kullanıldığını ve acele yıkım kararının bu nedenle alınabileceğini kaydetti:

“Jandarma aradı ve cuma günü yıkım olacağını söyledi. 6 dönümlük bir yer, çay bahçeleri de var orada. Orayı olduğu gibi yıkacaklar. Taşocağı için şantiye yolu için bu kadar uğraştıklarına göre o yolu arazinin üzerinden getirecekler. İkizdere direnişi için çadır burada olduğu için ve direnişçiler burada toplandığı için burası hedef gösterilmiş olabilir. Çünkü burada bir direniş var. Cumhurbaşkanı burada protesto edildi. Cumhurbaşkanı 'Ne kadar komünist varsa alıp buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz' demişti. Cengiz Holding’in kazanacağı ufacık bir taş bile hesaplanarak bu kararlar alınıyor. İnanılmaz bir doğa kıyımı var. Hemen kamulaştırmaya gidiyorlar, tebligat yok bildiri yok bir jandarma arıyor ve yerleriniz acele kamulaştırma yapılmış cuma gününe kadar boşaltmanız lazım orada yıkım olacak deniliyor.”

Baş, yarın günü sabah saatlerinden itibaren hukuksuzluğa dur demek için fabrika ve direniş alanında buluşma çağrısı yaptı.