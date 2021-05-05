İkizderelilerin avukatından Ulaştırma Bakanlığı’nın bilgilendirme toplantısına gönderdiği yetkiliye: Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız?

Rize İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taşocağına karşı köylülerin direnişi sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nden gelen bir yetkili düzenledikleri bilgilendirme toplantısında protesto edildi. Köylülerin avukatı Yakup Okumuşoğlu, “Aldığınız proje dağıtım dosyası, başvuru yaptığınız dosyanın adresinde Cengiz İnşaat gözüküyor. Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız?” diye sordu.

İş makineleri aralıksız çalışırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yöre halkını yapılacak taşocağı hakkında bilgilendirmek üzere bir toplantı düzenledi.

“Bu devlet, Cengiz İnşaat’tan mı ibaret?”

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre, bilgilendirme toplantısı ikna toplantısına dönüştü. Toplantıda söz alan köylülerin avukatı Yakup Okumuşoğlu, “Ulaştırma Bakanlığı’nın reklamını yapıyorsunuz deminden beri, bizim devletimiz, bizim bakanlığımız, gurur duyuyoruz ama mühendislik diyorsunuz... Çorlu’da 24 kişi gidiyor yapmış olduğunuz altyapıdan. Mühendislik çalışması dediğiniz hatalardan birisidir. Buranın altında insanlar yaşıyor, buranın üstünde köyler var. Siz burayı 3 sene de işletseniz, 4 sene de işletseniz dinamit atacaksınız her gün... Aldığınız proje dağıtım dosyası, başvuru yaptığınız dosyanın adresinde Cengiz İnşaat gözüküyor. Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız? Bu devlet, Cengiz İnşaat’tan mı ibaret?” ifadelerini kullandı.

Okumuşoğlu’nun tepkisine kürsüdeki bakanlık yetkilisi sadece “Sabredin” demekle yetindi. Köylülerin büyük bir kısmı, sorularına yanıt alamayınca salonu terk etti.

“Yetkili doğru olmayan bilgiler verdi”

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan avukat Okumuşoğlu, “Yetkili doğru olmayan bilgiler verdi. Burada bir taşocağı daha yapmak için izin aldıklarından hiç bahsetmedi. Önce halka bilgilendirme toplantısı yapılır. ÇED süreci işletilir ama ÇED’den çıkararak bu projeleri yapıyorlar. Vadide talana imza atıp bilgilendirme toplantısı yapılmasının ne anlamı var?” dedi.

Barolara çağrı: Biz burada kaybedersek herkes kaybeder, herkes bir şey yaptın

Barolara çağrıda bulunan Okumuşoğlu, “Tek çözüm projenin iptali. Biz burada kaybedersek herkes kaybeder. Hukukçu arkadaşlarımız hukuki destek versin, herkes bir şey yapsın” diye konuştu.