İkizdereliler İHAM'a gidiyor

Dünyada korumada öncelikli 200 ekolojik bölgeden biri olan Rize’nin İkizdere Vadisi’nde yapılması planlanan hidroelektrik santrallerine (HES) karşı yöre halkının mücadelesi sürüyor. HES inşaatlarının bölgeye zararları konusunda bilgilendirilen İkizdere halkı, iç hukuk yolları tükendiği takdirde konuyu İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne (İHAM) götüreceklerini söyledi. İkizdere’nin AKP’li Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu da toplantıya katılarak bir konuşma yaptı ve ”Yalnızca karını düşünen özel sektör, çevreyi düşünmeden projeleri gerçekleştirmiş, Bakanlık da enerji ihtiyacını göz önüne alarak projelere onay vermiştir” ifadeleriyle çevrecilere destek verdi.



İkizdere Derneği tarafından düzenlenen ve Ridos Termal Otel’de gerçekleştirilen toplantıya İkizdere Derneği Başkanı Kadem Ekşi, Avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu, AKP’li İkizdere Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu ile İkizdere Vadisi’nde yer alan 28 köy ve 12 mahalleden vatandaşlar katıldı.



Telafisi mümkün olmayan zarar



Toplantıda konuşan İkizdere Derneği Başkanı Kedem Ekşi, 74 kilometrelik İkizdere Vadisi boyunca toplam bin 344 GWH gücünde, 16 regülatör ve Hidroelektrik Santrali inşa edileceğini belirterek, yapılacak HES inşaatlarının vadiye telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini söyledi. Ekşi şöyle konuştu: “Bizler, laf ve iş olsun diye işimizi gücümüzü bir kenara koyarak bu tür bir çalışmanın içinde olmadık. Yola çıktığımızda akademisyenlerin ve bilim adamlarının görüşlerini içeren, vadinin yapısını ortaya koyan raporumuzu hazırladık. Biz ne şan ne ün peşindeyiz. Bizim tek derdimiz yaşadığımız topraklara sahip çıkmaktır. Dünyanın 200 ekolojik bölgesinden biri olan bu vadinin korunması adına bölge halkıyla birlikte ortaya koyduğumuz kararlılığımızı sürdürüyoruz. 74 kilometrelik vadi boyunca alınacak su 55 kilometre boyunca tünellerden geçirilecek. Böylece Vadi çölleşmeye terk edilecek.”



İç hukuk tükenirse AİHM'e



Vadilerini koruma adına başlattıkları hukuk mücadelesini sürdürdüklerini ifade eden Ekşi, iç hukukun tükenmesi halinde konuyu İHAM'a götüreceklerini belirterek şöyle devam etti: “Hiçbir dayatmaya ve ortadaki bilimsel gerçeklere rağmen bu aldatmaca devam edemez. Biz bu mücadeleyi verirken birileri bizi farklı değerlendirdi. İkizdere Vadisi’nin dünyanın koruma öncelikli 200 ekolojik vadisinden biri olduğu gerçeğine kimse gözünü kapatamaz. İkizdere Vadisi’ni üç tane enerji şirketine vererek gözden çıkarmayı düşünenler, bu gerçekler ışığında büyük bir yanılgı ve tarihi bir hata ile karşı karşıya olduklarını hukuken göreceklerdir.”



AKP’li başkan: İnşallah vadi ölmeden



İkizdere’nin AKP’li Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu da, toplantıda yaptığı konuşmada ülkenin enerjiye olan büyük ihtiyacı nedeniyle, bölgede gerekli inceleme yapılmadan enerji üretiminin özel sektöre açıldığını söyledi. Köseoğlu, “Yalnızca karını düşünen özel sektör çevreyi düşünmeden projeleri gerçekleştirmiş, Bakanlık da enerji ihtiyacını göz önüne alarak projelere onay vermiştir. Bizim baştan beri söylediğimiz, bu projelerin yanlışlığıdır. Sayın Başbakan’la yaptığım görüşmede bana, ‘Yanlış projeler ve can suyu miktarlarında yapılan hatalar düzeltilecektir’ demiştir. İnşallah bu vadi ölmeden bu hatalar düzeltilir.”



İşsiz-güçsüz sözüne dava



Toplantıda vatandaşları HES inşaatları konusunda sürdürülen hukuksal mücadeleler konusunda bilgilendiren çevreci avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu, Başbakan Erdoğan’ın Rize gezisi sırasında çevrecilere yönelik söylediği sözlerin hakaret içerdiğini belirterek, kendisine dava açmayı düşündüklerini kaydetti. Okumuşoğlu, “Ben çevreciyim. Çevreci olarak mücadelemi sürdüreceğim. Kendisi çevrecinin daniskasıysa buyursun gelsin birlikte mücadele edelim. Birlikte bu santralleri tartışalım ve hangisi doğruysa onu yapalım. Başbakan’a dava açmayı düşünüyoruz. Bizim her birimiz işi gücü olan insanlarız. İşsiz güçsüz değiliz. Bu bir hakarettir” diye konuştu.



Güyeysu'da iptal edildi



Bu arada İkizdere Derneği Başkanı Kadem Ekşi, Rize’nin Güneysu ilçesinde yapılması planlanan 5 adet HES inşaatının, Belediye Başkanı’nın girişimleri ile iptal edildiğini belirterek, ”Güneysu’da Başbakan var. Onlar problemlerini halletti, diğer ilçeler ne olacak? Diğer ilçeler bu yıkım, tahribat ve doğa katliamıyla mı yaşayacak? İnşallah Güneysu’nun yaşadığı bu bayram sevincini biz de yaşarız” dedi.



