-İKİZDERELİLER EVLERİNE KAVUŞTU AYDIN (A.A) - 31.12.2010 - Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı İkizdere köyünde yapılan baraj sonucunda evlerinden olan köylüler, yapılan kura çekimiyle evlerine kavuştular. Devlet tarafından yaptırılan 75 konutun Karabağ Köy Meydanı'nda düzenlenen kura çekiminde konuşan Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, evlerin temelinin 2010 yılı başında atıldığını belirterek, yıl bitmeden kurayla evlerin hak sahiplerine dağıtılmış olacağını söyledi. Yıllarca sürüncemede kalan inşaat devrinin kapandığını ifade eden Coş, şöyle konuştu: ''75 hak sahibini tebrik ediyorum. İnşallah sağlık içerisinde sevdikleriyle beraber bu evlerde güle güle otururlar. Evleri daha önce incelemiştik. Gerçekten güzel, bütün ihtiyaçları düşünülerek yapılmış konutlar. Hatta burada böyle villa tipi konutlar yapıldığını gören çok sayıda meraklı ve hali vakti yerinde vatandaş da 'Bu konutlar satılık mı? Satılıksa nereden alınıyor, kim satıyor?' demişler. Bunları özel inşaat zannetmişler. Bu tür talepler olmuş. Bu da gösteriyor ki hem seçilen yer, hem de inşaatın kalitesi, vatandaşlarımızın beğenisini kazanacak ve onların beklentilerini karşılayacak seviyede.'' Bayındırlık ve İskan İl Müdürü Selahattin Varan ise 300 günde tamamlanan evlerin kamulaştırma, altyapı ve yapımı için toplam 9 milyon lira harcandığını belirterek, konutların, Türkiye'de devlet eliyle en kısa sürede yapılan konutlar olduğuna dikkati çekti. Konuşmaların ardından Vali Coş, AK Parti Aydın Milletvekili Atilla Koç, İncirliova Belediye Başkanı Fadime Orbay ve İncirliova Kaymakamı Adem Ünal tarafından çekilen kurayla evler, hak sahiplerine teslim edildi. Vali Coş ve beraberindekiler, yeni yapılan evlerin bulunduğu İkizdere Mahallesi'ne giderek, evleri incelediler.