İkizdere'de 'vadime dokunmayın' mitingi

İkizidere Derneği'nin organize ettiği mitingde, kemençe eşliğinde bir süre horon oynayan protestocular, daha sonra açtıkları pankartlar eşliğinde slogan atarak yürüyüşe geçti.



Yağmura rağmen, ilçe dışındaki yapımını devam eden bir hidroelektik santrali şantiyesine ait tünel önüne kadar yürüyen grup, burada da slogan atmayı sürdürdü.



İkizedere Derneği Başkanı Kadem Ekşi, burada yaptığı konuşmada, İkizdere Vadisi'nde yapılması planlanan 16 adet regülatör ve hidroelektik santralin doğanın ekolojik dengesini bozacağını savundu.



Vadinin UNESCO tarafından korunması gerektiği belirtilen 200 bölgeden biri olduğunu söyleyen Kadem Ekşi, "Turizmle kalkınan bir bölge istiyoruz. Binlerce kilometre ötelerden yeşille, oksijenle, doğayla kucaklaşmak isteyen insanlara boş dere yatakları değil, gürül gürül akan bembeyaz dereleri göstermek istiyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından bir sür daha slogan atan göstericiler dağıldı.

