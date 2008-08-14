T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İkizdere'de 'vadime dokunmayın' mitingi

Rize'nin İkizdere vadisinde yapılması planlanan hidroelektrik santraller, 'vadime dokunmayın' mitingiyle protesto edildi.

14 Ağustos 2008 03:00

İkizidere Derneği'nin organize ettiği mitingde, kemençe eşliğinde bir süre horon oynayan protestocular, daha sonra açtıkları pankartlar eşliğinde slogan atarak yürüyüşe geçti.

Yağmura rağmen, ilçe dışındaki yapımını devam eden bir hidroelektik santrali şantiyesine ait tünel önüne kadar yürüyen grup, burada da slogan atmayı sürdürdü.

İkizedere Derneği Başkanı Kadem Ekşi, burada yaptığı konuşmada, İkizdere Vadisi'nde yapılması planlanan 16 adet regülatör ve hidroelektik santralin doğanın ekolojik dengesini bozacağını savundu.

Vadinin UNESCO tarafından korunması gerektiği belirtilen 200 bölgeden biri olduğunu söyleyen Kadem Ekşi, "Turizmle kalkınan bir bölge istiyoruz. Binlerce kilometre ötelerden yeşille, oksijenle, doğayla kucaklaşmak isteyen insanlara boş dere yatakları değil, gürül gürül akan bembeyaz dereleri göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir sür daha slogan atan göstericiler dağıldı.

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24