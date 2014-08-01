İkizdere'de HES şantiyesi yakıldı

Rize'nin İkizdere İlçesi Şimşirli Köyü'nde iki ay önce protesto eylemlerinde çıkan olayların ardından, yapım çalışmalarının durdurulduğu Şimşirli Hidroelektrik Santrali'nin şantiyesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Şimşirli HES şantiye sahasındaki konteyner ile araç ve gereçler, büyük zarar gördü. Konteynerde bulunan proje evrakı yandı, araç ve gereçler kullanılamaz hale geldi. Enerji şirketi yetkililerinin suç duyurusunda bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HES şirketi: Vicdansızca bir saldırı

Muhammet Kaçar’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, olanlardan üzüntü duyduğunu belirten enerji şirketinin sahibi İlyas Ekşi, kendisinin de İkizdereli olduğunu belirterek, “Bölge halkı projeye karşı çıktı, çalışmamızı engelledi. Bölgede bir takım olaylar yaşandı. Bu olaylar sonrası Rize Valiliği'nin talimatı ile çalışmaları durdurduk ve HES tüneli ile şantiyeye geçen köprü girişini kapattık. Ancak gece birileri gelip şantiyeyi ateşe verdi. Tüm evraklar, araç ve gereçler kullanılamaz hale geldi. İş makinelerimiz zarar gördü. Yaklaşık 1 milyon lira hasarımız olduğunu tahmin ediyoruz. Böyle bir olaya ne gerek vardı? Biz zaten çalışmayı durdurmuştuk. Projeyi durdurmamıza rağmen bu vicdansızca saldırıya maruz kaldık” dedi.

Protesto eyleminde arbede çıkmıştı

Şimşirli’deki olay 31 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. HES yapımı için ağaçların kesilmesine ve dinamit patlatılmasına tepki gösteren köylüler, şantiye önünde oturma eylemi başlattı. Eylem sürerken bölgeye gelen jandarma ekipleri, kalabalığa dağılması uyarısında bulundu, ancak köylüler eylemi sürdürünce, önce gerginlik, ardından da arbede çıktı. Jandarmanın oturma eylemi yapan kadınları kalkanlarla ittirmesi olayları büyüttü, 5’i kadın 15 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Köylüler hastanede gerekli tedavileri yapılıp, taburcu edildi. Olay sonrası gözaltına alınan 6 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.