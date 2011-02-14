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Yaşam

İKİZDERE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ RİZE (A.A)

14 Şubat 2011 13:46

-İKİZDERE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ RİZE (A.A) - 14.02.2011 - Rize'nin İkizdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.  İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, yaptığı açıklamada, il genelinde kar yağışının birkaç gündür etkili olduğunu belirterek, bu nedenle yarı yıl tatilinin ardından bugün başlayacak 2010-2011 yılı eğitim döneminde, İkizdere ilçe merkeziyle köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime başlanamadığını söyledi. Çelik, il merkezi ve diğer ilçelerde bir sorun bulunmadığını, bir sorun olmaması halinde İkizdere'de de okulların yarın eğitim öğretime başlayacaklarını kaydetti. -ARTVİN'DE ENGELLİ PERSONELE 2 GÜN İZİN Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personele 2 gün idari izin verildi. Artvin Vali Vekili Osman Altın, yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti. Kar yağışı sebebiyle kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okulların 2 gün, merkeze bağlı köylerdekilerin ise 3 gün tatil edildiğini hatırlatan Altın, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personele 2 gün idari izin verdiklerini söyledi.

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