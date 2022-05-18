İkizdere Eskencidere'deki taş ocağında tanker kazası: 2 kişi yaşamını yitirdi

Cengiz İnşaat'ın Rize’nin İkizdere ilçesindeki Eskencidere vadisinde işlettiği taş ocağında freni patlayan su tankeri bekçi kulübesine çarptı. Kazada iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, iki işçi de yaralandı.

Cengiz İnşaat'ın Rize'nin İyidere ilçesinde yapımını üslendiği lojistik liman inşaatına taş temin etmek için İkizdere ilçesinde bulunan ve dünyada koruma altında bulunan 250 vadiden biri olan Eskencidere’de işlettiği taş ocağında bugün iş kazası meydana geldi. Şantiyenin iki güvenlik görevlisi, freni patlayan su tankerinin bekçi kulübesine çarpması sonucu hayatını kaybederken biri ağır iki işçi yaralandı.

Taş ocağına başından beri karşı çıkan İkizdereli çevrecilerden Ali Akyıldız, "Cengiz Holding, iş güvenliğini de hiçe saydı. Bugüne kadar Cengiz İnşaat’ın tüm çalışmalarının hukuksuz olduğunu, bu çalışmalar nedeniyle vadide yaşayan insanların can güvenliklerinin olmadığını söyledik. Bugün yaşanan bu ölümlü kaza, Cengiz İnşaat’ın çalışanın can güvenliğini de yok saydığını açıkça göstermektedir" dedi.

Cengiz İnşaat’tan yapılan açıklamada, “18 Mayıs 2022 Çarşamba günü, saat 14.45 sularında İkizdere Cevizlik Taşocağı girişinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. İyidere istikametine gitmekte olan alt yüklenicimize ait bir kamyon, şu ana kadar tespit edildiği kadarıyla şoförün, aracın kontrolünü kaybetmesinden dolayı önce konteynerlerin yanında duran su tankerine, ardından da sahadaki güvenlik kulübesinde bekleyen güvenlik görevlilerimize çarparak elim bir kazaya neden olmuştur.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kazayı iki güvenlik görevlimiz hafif sıyrıklarla atlatırken, bir güvenlik görevlimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamamıştır. Su tankerinin şoförü ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Vefat eden güvenlik görevlimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diler; her zaman ailenin yanında olacağımızı bildiririz. Tedavi süreçlerinin yakın takipçisi olduğumuz yaralı çalışma arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz.”





