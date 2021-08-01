İkizdere’de taş ocağına karşı direniş 100. günü geride bıraktı; “Ormanlar çocuklarındır, İkizdere’nin sesini duyun!”

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz İnşaat’ın İyidere Liman Projesi için Rize İkizdere’de yapmak istediği taşocağına karşı yöre halkının başlattığı direniş 100 günü geride bıraktı.

Cumhuriyet gazetesinden Leyla Kılıç’ın haberine göre, Köylüler, “Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi. Son günlerde Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan afetlerin bir sonraki durağının İkizdere olmasından kaygı duyan bölge halkı, “Ormanlar çocuklarındır, İkizdere’nin sesini duyun!” İfadesini kullandı.

Ayşe Albayrak: Devletle karşı karşıya gelme niyetimiz yok, yapacakları limana karşı da değiliz. Ama limanın taşını halihazırda olan ocaklardan alsınlar. Bir daha bir daha yeni ocaklar için doğa talanına nasıl göz yumarlar! Bakan iki sene içinde işlerini bitirip çıkacağız dedi. Lafına inanmıyoruz. Sularımız çamur akıyor. Biz direnişimize devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Onlar geri adım atacak, biz değil. Bize ne olsa dediler... Gelip bizimle yaşasınlar. Biz kimiz görsünler. Doğduk doğalı aynı insanlarız biz. Bize terörist diyerek bu işlerden sıyrılmasınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyorum. O da bu toprağın insanı. Gelsin buraya görsün. Biz kimiz baksın! Burayı ne hale getirdiklerini görsün istiyoruz.

Zeynep Baş: 100 gündür doğa talanına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Direnişimizin 100. gününde olmayı istemezdik. Keşke ilk günden taşocağı ısrarlarından vazgeçseydiler. Sesimiz yeterince duyulmuyor ya da duymak istemiyorlar. Bizler doğa için hayvanlar için geleceğin sahibi çocuklar için taşocağına karşı çıkıyoruz. Son zamanlarda Karadeniz’de yaşanan afet olayları neden taşocağına karşı çıkmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Ellerinde tekrar kullanabilecekleri atıl taşocakları varken, yenisi için doğayı talan etmek, bizim yaşam kaynağımız olan ormanları, sularımızı yok etmek en büyük ihanet. Bizi görmezlikten geliyorlar. Türkiye’nin her yerinde doğaya müdahale var. Biz bunların tamamına karşıyız. Yanı başımızda Haçapit örneği var. Biz ormanlarımızın o hale gelmesini istemiyoruz. Bize marjinal dediler, terörist dediler. Ben terörist değilim. Türkiye’de ne zaman ağaca çıkmak suç oldu? Bahçemizde gezdiğimiz için cezalar yazıldı. Bize hâlâ protestocu diyorlar. Ötekileştiriyorlar. Biz bu toprağın insanıyız. Toprağımız için bu mücadeleyi veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz.