İkizdere’de şelale ve dere yataklarına taş döken Cengiz İnşaat, “Geri almayı taahhüt ettik” dedi; köylüler, “Can kalmadıktan sonra alsan ne olur?” diye sitem etti

Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı yapmak isteyen Cengiz İnşaat’a karşı direniş sürerken, iş makinelerinin şelale ve dere yataklarını taşla doldurdu. Köylüler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın proje dosyasında dere ve dere yatağında herhangi bir şekilde müdahale edilmeyeceğine dair resmi taahhüdü olduğunu belirtirken; şirket yetkilileri, “Biz döktüğümüz malzemeyi derenin içinden almayı taahhüt ettik. Alacağız. ‘Böyle eğimli bir arazide dereye taş gitmeyecek’ böyle bir mühendislik yok” demekle yetindi. Köylüler ise “Burada can kalmadıktan sonra alsan ne olur?” diye tepki gösterdi.

"Biz yaşam alanlarımızı savunuyoruz”

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre, köylüler dere yataklarının taşla doldurulmasına tepki gösterirken, İşkencedere Vadisi’nin 3 kilometre uzağında bulunan başka bir taşocağında dinamit patlatılması sonrası çevrede bulunan evlerin duvarlarının çatladığını belirterek, "3 kilometre uzağımızda patlatılan dinamitlerin yarattığı tahribat ortada. Evlerimize komşu kuracağınız taşocağında patlatılan dinamitlerin yaşam alanlarımızı nasıl etkileyeceğini göremiyor musunuz? Bize marjinal diyenlere bir kez daha sesleniyoruz: Biz yaşam alanlarımızı savunuyoruz” dediler.