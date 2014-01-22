İkiz tuvaletler tartışma yarattı!

Soçi Olimpiyatları’nın yapılacağı merkezin erkek tuvaletlerindeki ikiz klozet fotoğraflarının BBC muhabiri tarafından sosyal medyada paylaşılması Rusya’ya tartışma yarattı.

Biatlon merkezinden çekilen fotoğrafları BBC’nin Moskova Muhabiri Steve Rosenberg kişisel Twitter hesabında yayınladı. Bu resimler başta Rus muhalif lider Aleksi Navalni olmak üzere birçok kişi tarafından paylaşıldı. Navalni, ayrıca 50 milyar dolar olduğu söylenen Olimpiyat oyunları bütçesinin nasıl harcandığı ile ilgili kaygılarını dile getirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Şaşkınlık ve neşe kaynağı olan fotoğraf Rusya’daki eşcinsel hakları ile ilgili tartışmalarla da ilişkilendirildi. Twitter’da paylaştığı resme “Olimpiyatlardaki biatlon merkezindeki tuvaletlerde çift görüyorsunuz” yorumunu yazmıştı.

Navalni ise “ Burası 1,5 milyar rublelik (45 milyon dolar) Soçi Olimpiyat basın merkezindeki erkek tuvaleti” diyerek resmi yeniden yayınladı. Başka bir kullanıcı ise “İki tuvalet 28 bin ruble, olimpiyat basın merkezi 1,5 milyar ruble, küresel utanç ise paha biçilemez” diye yazdı.



BBC kameramanı Max Lomakin de Kazan Üniversitesi'nde 'toplu tuvaletin' fotoğrafını çekti.

Bazıları ise ülkedeki tartışmalı eşcinsel propagandası ile ilgili yasalara atıf yaparak resimlerle ilgili şakalar yaptı.

'Yaygın bir uygulama'

Tartışmalı propaganda yasası nedeniyle Olimpiyatlara boykot çağrısı yapan uluslararası kuruluşlar olmuştu. Alaylı mesajlardan biri “İşte bu cinsel azınlıkların ihtiyaçlarından ne anladıklarını gösteriyor” diyordu.

İki klozet arasında hiçbir ayrımın olmadığı resimle ilgili “Oturmadan önce biraz tuvalet kağıdı koparın” diye yazan başka bir Twitter kullanıcısı vardı. Tartışmaya konu olan biatlon merkezi yaklaşık iki sene önce Rus devlet şirketi Gazprom’un yatırımı ile tamamlandı. Şirketin temsilcisi Rusya’nın İnterfax ajansına dünyadaki diğer türlerine göre binanın en büyük ve en rahat yapı olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Rusya’nın Avrupa kesiminde ikiz tuvaletlerle karşılaşmak pek yaygın olmamasına karşın Rus gazeteci Nikita Likhaçev’in Tjournal sitesine yaptığı açıkladığına göre de pek bilinmedik bir durum değil.

Likhaçev kendi tıklayın blogunda farklı spor merkezleri ve hatta restoranlarda benzer ikiz tuvaletlerin fotoğraflarını yayınladı. Likhaçev blog yazısındaki fotoğraflardan birinin altında 'ordu tuvaleti' yazıyor.