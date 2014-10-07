İkiz kızlarıyla evde ölü bulunan anne 'Allah'a gidiyoruz' diye mesaj atmış

Konya'da, 11 yaşındaki ikiz kızları Melisa Duru ve Eylül Hazal’la birlikte evde cesedi bulunan Ayşe Kanel’in, olaydan bir kaç gün önce boşandığı eşi Remzi Polat’a cep telefonundan ’Ben çocuklarla yatıyorum. Allah’a gidiyoruz’ diye mesaj attığı ortayla çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, olayı aydınlatmaya çalışan polis, "anne Ayşe Kanel'in kızı Eylül’ü önce boğazını kesip sonra yastıkla boğduğu, diğer kızını da bayıltıp evi ateşe vererek intihar etmiş olabileceği" ihtimali üzerinde duruyor.

Geçtiğimiz cumartesi saat 14.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Karaköse Sokak’taki Selay Sitesi A Blok 1’inci kattaki dairede meydana gelen olayda, Ayşe Kanel’in oturduğu daireden dumanlar çıktığını fark eden komşuları, zile basıp kapıyı açan olmayınca, itfaiyeye yangın ihbarında bulundu. Bu sırada komşularından biri de zaman zaman eve gelen, Ayşe Kanel’in boşandığı eşi Remzi Polat’ı telefonla aradı. Kurban kesim işleriyle uğraşan Polat boşandığı eşine ulaşamayınca, eşinin yakınlarına haber verdiği belirtildi.

İtfaiye kapıyı kırıp girdi

İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırarak birinci kattaki daireye girdiklerinde Ayşe Kanel ile ikiz kızları Melisa Duru ve Eylül Hazal’ın cesetleri ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekibi yaptığı incelemede anne Kanel’i kızı Melisa Hazal Polat’ın üzerine kapanmış halde aynı odada, Eylül Duru Polat’ı da salonda buldu. Anne Kanel ve kızı Melisa Hazal’ın vücutlarında yanıklar olduğu saptandı. Aynı odada bir bıçak da bulundu. El, ayak ve gözleri bağlı olarak cesedi bulunan Eylül Duru’nun ise boğazında kesik görüldü.

Eşi serbest bırakıldı

Soruşturma başlatan polis, zaman zaman eve gelmeye devam ettiği belirlenen Ayşe Kanel’in boşandığı eşi Remzi Polat’ı gözaltına aldı. O sırada kurban işleriyle uğraştığını belirten ve suçlamaları kabul etmeyen Polat, yapılan sorgulamasının ardından serbest bırakıldı. "Geri dönüşüm firması bulunan Polat’ın, aşırı borçlarından dolayı 2007 yılında Ayşe Kanel’den anlaşmalı olarak boşandığı ve birlikte yaşamaya devam ettiği" belirlenirken, "Polat’ın başka birisiyle de resmi nikahlı olarak evlendiği ve 2 çocuğunun daha olduğu" belirtildi.

Otopsi raporu

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılan Ayşe Kanel ile Melisa Hazal Polat’ın yapılan otopsilerinde "yangından çıkan duman nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü" belirlendi. "Odada bulunan eşya dolabının yanıcı bir madde ile yakıldığı, Ayşe Kanel ve kızının vücudunun da bu yanıcı madde nedeniyle alev aldığı ve yandığı" ortaya çıkarken, "diğer odada bulunan ve boğazından bıçakla kesilen Eylül Duru Polat’ın ise boğazı kesildikten sonra yastıkla yüzüne bastırılarak öldürüldüğü" tespit edildi.

Eski eşine mesaj atmış

Olayı aydınlatmaya çalışan polis, cinayet ihtimalinin yanı sıra annenin kızı Eylül’ü önce boğazını kesip sonra yastıkla boğduğu, diğer kızını da bayıltıp evi ateşe vererek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, anne Ayşe Kanel’in cep telefonundan eşine mesajlar attığı ortaya çıktı. Kanel’in olaydan bir kaç gün önce eski eşi Remzi Polat’a cep telefonundan ’Ben çocuklarla yatıyorum. Allah’a gidiyoruz’ diye mesaj attığı belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.