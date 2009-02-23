İkiz kılıçdaroğlu da dosya açtı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sadece yakın çevresinin bildiği Kocaeli’de yaşayan ikizi Adil Kılıçdaroğlu, bazı gazete ve televizyon kanallarında kendisiyle ilgili yalan haberler yapılarak ağabeyinin yıpratılmaya çalışıldığını ileri sürdü.





Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17 Aralık 1948 doğumlu, ancak ondan iki saat sonra dünyaya gelen ikiz kardeşi Seka’dan emekli Adil Kılıçdaroğlu'yla ilgili, son günlerde bazı gazete ve televizyon kanallarında haberler yayınlanmaya başlandı. Bu haberlerden bunalan ve kendisinden iki saat önce dünyaya geldiği için ‘Ağabeyim’ dediği Kemal Kılıçdaroğlu’na zarar vermeye çalışıldığını söyleyen Adil Kılıçdaoğlu, özellikle bir gazetede yalan haberler yayınlandığını, kendisini dolandırıcı ve su hırsızı gibi göstermeye çalıştıklarını söyledi.



Haberler asılsız



Aynı haberlerin bir televizyon kanalında da yer aldığını kaydeden Adil Kılıçdaroğlu, “Benim Kemal Kılıçdaroğlu ile ikiz olduğumu çoğu kimse bilmez. Babamızın söylediğine göre ben ondan iki saat sonra doğmuşum. Onun için o benim ağabeyim. Ben Seka’dan emekliyim. Daha sonra kooperatif usulü daireler yaptım. Ancak 17 Ağustos Marmara Depreminden sonra her müteahhit gibi biz de sıkıntılar yaşadık” dedi. Adil Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“1998’da başladığımız 5 katlı binalar 2 kata indirildi. Bundan kaynaklanan bazı sıkıntılar oldu onları aştık. Kat indirimi sırasında su saati enkazların altında kaldı. Bu yüzden karışıklık yaşandı. Su borcu birikti. Herkesin borcu birikti. Sonra 3 bin lira dolayındaki borcumuzu belediyeye ait İzmit Su İşletmesi’ne (İSU) kuruşuna kadar ödedik. Herkesin borcu vardı, herkes gibi biz de ödedik. Bunları yolsuzluk yapmışım gibi gösterilmiş. Bir de kum faturası var. İzmit’te iş yapan, ama vergisini Artvin’de yatıran kum firmasından kum aldık. Bu faturaların fotokopilerini alıp, ‘İzmit’teki inşaata Artvin’den kum getirmiş’ diye haber yapmışlar. Sabancı’nın, Koç’un da Kocaeli’de birçok fabrikası var ama vergilerini İstanbul’da ödüyorlar. Amaçları akıllarınca ağabeyim Kemal Kılıçdaroğlu’nu yıpratmak.”



Alnımız açık



Bir televizyon kanalının kendisiyle görüşmek için habersiz olarak evine gittiğini, zili çalıp kimse olmadığından açan olmayınca da ‘Kocaeli’den kaçtı’ diye haber yaptığını söyleyen Adil Kılıçdaroğlu, “Bizim alnımız açık. Kocaeli’den niye kaçacakmışım ki. Ailece buradayız. Ben, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi olduğumu da açıklamak istemezdim. Ama ona zarar vermek için harekete geçtiklerinden buna mecbur kaldım” diye konuştu.

