İkiz kardeşleri Koronavirüs ayırdı, karantinadaki aile cenazeye gidemedi

Elazığ'da, kronik rahatsızlığı da bulunan liseli Osman Koç (15), Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İkiz kardeşi Hasret ve annesi, karantinada olmaları nedeniyle Osman'ın cenazesine katılamadı.

Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan lise öğrencisi Osman Koç'a, Koronavirüs belirtileri gösterince Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Koç, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Koronavirüs tedavisine alındı. İkiz kardeşi Hasret ve annesi Muhlise Koç da karantinaya alındı.

Bütün müdahalelere rağmen tedaviye yanıt vermeyen Koç, dün gece hayatını kaybetti. Sarıcan'da toprağa verilen Koç'un ailesi, karantinada olduğu için cenaze törenine katılamadı. Osman Koç'un ölümü, ilçe halkını üzerken, karantinadaki ailenin durumu sağlık ekiplerince sürekli kontrol ediliyor.





