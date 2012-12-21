İkiz kardeşinin katiliyle evleniyor!

Arjantin’de yaşayan Edith Casas adlı bir kişinin, ikiz kardeşini öldürmekten 13 yıl hapse mahkum edilen Victor Cingolani ile evlilik kararı alması, ülkede tepkiyle karşılandı. Ailesi Casas’ın kendilerine “korkunç bir şekilde ihanet” ettiğini ifade etti.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in güneyinde yer alan Pico Truncado kentinde yaşayan Casas'ın, 2010 yılında ikiz kardeşi Johana’yı öldüren Cingolani ile evlenmeye karar vermesi ülkede tepki yarattı.

Ailesi Edith’in, "ölüm korkusu" yaşadığı için böyle bir evlilik yapacağını belirtti.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Cingolani gelin ve damat dışında sadece iki kişinin konuk olacağı nikah törenine polis eşliğinde katılacak.

İkizlerin annesi Marcelina Casas kızının evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, ailesine ihanet ettiğini söyledi.



'Kötülüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez'



Casas, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Edith’in yapacağı şeyin kötülüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Kızım Victor’ın kendisini de öldüreceğini düşündüğü için onunla evleniyor. Psikolojik sorunlar yaşıyor"