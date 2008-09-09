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Sağlık

İkiz gebelikler daha riskli

İkiz bebek sahibi olmak, birçok riskli durumu da beraberinde getiriyor. İşte ikiz gebelik hakkında bilinmesi gerekenler:

09 Eylül 2008 03:00

• 30-40 yaş arası ikiz gebelik ihtimali artar.
• Alınması gereken folik asit miktarı iki katıdır.
• İkiz gebelikte doktora daha sık ihtiyaç duyulur, doktorda geçirilen zaman artar.
• Sabah bulantıları ikiz gebelikte daha çok olur.
• İkiz gebelikte kanamalar daha sık görülür.
• Bebeklerin hareketi tekiz gebeliktekinden daha önce fark edilmez.
• İkiz gebeler daha fazla kilo alırlar.
• Gebelik diyabetine yakalanma riski artar.
• Gebelik zehirlenmesi riski artar.
• Erken doğum eylemi daha sık ve erkenden başlar.
• İkizlerde sezaryen oranı daha fazladır.

İkiz gebelik istenmeli mi?

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