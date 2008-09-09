İkiz gebelikler daha riskli

• 30-40 yaş arası ikiz gebelik ihtimali artar.
• Alınması gereken folik asit miktarı iki katıdır.
• İkiz gebelikte doktora daha sık ihtiyaç duyulur, doktorda geçirilen zaman artar.
• Sabah bulantıları ikiz gebelikte daha çok olur.
• İkiz gebelikte kanamalar daha sık görülür.
• Bebeklerin hareketi tekiz gebeliktekinden daha önce fark edilmez.
• İkiz gebeler daha fazla kilo alırlar.
• Gebelik diyabetine yakalanma riski artar.
• Gebelik zehirlenmesi riski artar.
• Erken doğum eylemi daha sık ve erkenden başlar.
• İkizlerde sezaryen oranı daha fazladır. İkiz gebelik istenmeli mi?