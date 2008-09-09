İkiz gebelikler daha riskli

İkiz gebelik istenmeli mi?

• 30-40 yaş arası ikiz gebelik ihtimali artar.• Alınması gereken folik asit miktarı iki katıdır.• İkiz gebelikte doktora daha sık ihtiyaç duyulur, doktorda geçirilen zaman artar.• Sabah bulantıları ikiz gebelikte daha çok olur.• İkiz gebelikte kanamalar daha sık görülür.• Bebeklerin hareketi tekiz gebeliktekinden daha önce fark edilmez.• İkiz gebeler daha fazla kilo alırlar.• Gebelik diyabetine yakalanma riski artar.• Gebelik zehirlenmesi riski artar.• Erken doğum eylemi daha sık ve erkenden başlar.• İkizlerde sezaryen oranı daha fazladır.