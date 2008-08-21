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Sağlık

İkiz gebelik istenmeli mi

Birden fazla fetusun bulunduğu ikiz, üçüz, dördüz gibi gebeliklere çoğul gebelik denir. Bu gebelikler riskli olarak değerlendiriliyor.

21 Ağustos 2008 03:00

Birden fazla fetusun bulunduğu ikiz, üçüz, dördüz gibi gebeliklere çoğul gebelik denir. Bazı hastalar gerek hoşuna gitmeleri, gerekse bir seferde ikisini de büyütecekleri düşüncesiyle nasıl ikiz sahibi olabilecekleri sorusuyla doktorlara başvurur.

Özellikle bilinmesi gereken, çoğul gebeliklerin “riskli gebelik” kapsamında değerlendirildiğidir. Böyle gebeliklerde düşük veya erken doğum yapma, erken doğuma bağlı prematür bebek sorunları ve ileriki yaşlarında da özürlü olma, gelişme geriliğinin devam etmesi gibi riskler bulunur. İkize gebe olan kadınların gebelikte tansiyon, şeker, kilo ve benzeri bütün gebelik komplikasyonu oranlarının arttığı da bir gerçektir.

Günümüzde tüp bebek tedavilerinin yaygınlaşması ile çoğul gebeliğe daha sık rastlanmaya başladı. Türkiye’de en fazla üç embriyo transferi ile sınırlandırma yapılırken, bazı ülkelerde embriyodan fazlasının rahme yerleştirilmesi yasaklandı.

Tek embriyo transferi ile elde edilen gebelik oranları giderek yükselmeye başlamış ve bilimsel çalışmalarda bir merkezde çoğul gebelik oranlarının yüksek bulunması tüp bebek uygulayan o merkezin başarısızlığı olarak yorumlanmaya başladı. Eğer üç embriyo da tutunup gelişirse ailenin kararıyla biri erken gebelik sırasında öldürülüp, hiç olmazsa ikiz gebelik halinde devam etmesi sağlanıyor. Ancak ikiz gebeliğin birinin sonlandırılması tıbbi sakınca doğuracağından önerilmiyor.

(Hürriyet)

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