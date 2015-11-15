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Dünya

İkiz damatlarla ikiz gelinleri ikiz rahipler evlendirdi

Misafir ikizlerle birlikte düğündeki ikiz kardeş sayısı, toplamda 14 oldu

15 Kasım 2015 01:32

Hindistan’ın Kerala eyaletinde gerçekleşen çifte düğünde, tek yumurta çifti ikiz damatlarla ikiz gelinleri, yine ikiz olan rahipler evlendirdi. 

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Hindistan’ın Kerala eyaletinde bu hafta gerçekleşen düğün, davetliler için ilginç bir deneyim oldu. Tek yumurta ikizi olan Dinker ve Dilraj Varikkassery kardeşler, yine tek yumurta ikizi olan Reena ve Reema ile evlendi.

İkiz çiftlerin nikahını ise yine tek yumurta ikizi olan Rezi ve Roy Manaparambil adlı rahipler kıydı. Gelin ve damatlara ikiz çocukların eşlik ettiği düğünde toplam ikiz kardeş sayısı yediye kadar yükseldi.

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