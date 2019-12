İkiz bekliyor ama hamile değil!

İkiz bekleyen 'Sex and the City'nin güzel oyuncusu Sarah Jessica Parker alışveriş yaparken görüntülenince taşıyıcı anne söylentilerini haklı çıkardı.



Sarah Jessica Parker'ın hamile kalamaması üzerine taşıyıcı annelik yöntemine başvurduğu ve ikiz bebek beklediği belirtildi.



The Daily Mail'in haberine göre; çiftin yakın bir arkadaşı Parker ve Broderick'in yıllardır çocuk yapmak için uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti. İkiz bebek bekleyen ailenin büyük sevinç yaşadığı ve çiftin tek oğlu olan 6 yaşındaki James Wilkie'nin küçük kardeşlerini heyecanla beklediği söylendi.



Matthew ile 12 yıldır evli olan Parker, son olarak bebek kıyafetleri satan bir mağazadan çıkarken görüntülendi. Hamilelik konusunda konuşmayan Parker’in zayıf görünen haliyle taşıyıcı anneliği doğrular gibiydi. Taşıyıcı annenin 26 yaşında olduğu ve 30 bin dolar aldığı öne sürülüyor.



44 yaşındaki Sarah Jessica Parker, başrolünü Hugh Grant'la paylaştığı yeni romantik komedisi "Did You Hear About the Morgans?" ın çekimlerine devam ederken, 47 yaşındaki Matthew Broderick de Broadway'de sahne alan bir oyunda oynuyor.