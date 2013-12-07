T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İkiz bebekler 8 gün arayla dünyaya geldi

Kadana'da bir anne, kaptığı enfeksiyon nedeniyle, ikizlerini sekiz gün arayla sezaryenle dünyaya getirdi

07 Aralık 2013 14:03

Kanada'nın Halifax kentinde bir kadın, ikizlerini sekiz gün arayla doğurdu. Bermuda'da yaşayan Edonna Bean isimli hamile kadın, kaptığı enfeksiyon nedeniyle Kanada'nın Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax'taki IWK Sağlık Merkezi'ne getirildi.

İkiz erkek çocuklara hamile anneyi tedavi altına alan doktorlar, 25 haftalık bebeklerden birini sezaryenle almak zorunda kaldı. Annenin tedavisine devam eden doktorlar, 8 günün sonunda riskin de azalmasıyla ikinci bebeği de aldı. Edonna Bean'in, Emyr adını verdiği ilk bebeğinin 850 gram doğduğu, ikinci bebeği Esai'nin ise öngörülen riskleri atlattğı belirtildi.

Hastaneye geldiği andan itibaren Dr. Michiel Van Den Hof başkanlığında bir ekip tarafından özel olarak izlenen anne ve bebeklerinin, IWK Sağlık Merkezi'nin 25 yıllık tarihinde ilk kez yaşanan vaka olduğu açıklandı. Dr. Michiel Van Den Hof, bebeklerin bir süre daha kuvöz ortamında kalacaklarını bildirdi.

ETİKETLER

doğumikizsezaryensekiz günarakanadabermudaannebebek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24