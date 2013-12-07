İkiz bebekler 8 gün arayla dünyaya geldi

Kanada'nın Halifax kentinde bir kadın, ikizlerini sekiz gün arayla doğurdu. Bermuda'da yaşayan Edonna Bean isimli hamile kadın, kaptığı enfeksiyon nedeniyle Kanada'nın Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax'taki IWK Sağlık Merkezi'ne getirildi.

İkiz erkek çocuklara hamile anneyi tedavi altına alan doktorlar, 25 haftalık bebeklerden birini sezaryenle almak zorunda kaldı. Annenin tedavisine devam eden doktorlar, 8 günün sonunda riskin de azalmasıyla ikinci bebeği de aldı. Edonna Bean'in, Emyr adını verdiği ilk bebeğinin 850 gram doğduğu, ikinci bebeği Esai'nin ise öngörülen riskleri atlattğı belirtildi.

Hastaneye geldiği andan itibaren Dr. Michiel Van Den Hof başkanlığında bir ekip tarafından özel olarak izlenen anne ve bebeklerinin, IWK Sağlık Merkezi'nin 25 yıllık tarihinde ilk kez yaşanan vaka olduğu açıklandı. Dr. Michiel Van Den Hof, bebeklerin bir süre daha kuvöz ortamında kalacaklarını bildirdi.