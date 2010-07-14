İkiyüzlü bebek ameliyat edilecek

T24 -

Doktorlar nedenini bilmiyor

Çin’in Hunan eyaletindeki Hailing kentinde dünyaya gelen Kangkang adlı bebek, kafasının önünde enlemesine doğru uzanan ikinci bir yüze sahip. Kulaklarına kadar varan bir yarık halinde oluşan ikinci bir yüzü olan Kangkang, önden bakıldığında sanki suratına bir maske takmış gibi gözüküyor.Çocuğu doğum sonrasında kendisine gösterilmeyen anne, hastanede geçirdiği günlerde kocasına bebeğini görmek için günlerce yalvarmış. Guangdong eyaletinde elektronik ürünler imal eden bir fabrikada çalıştığı belirtilen yoksul kadın, çocuğu kendisine gösterildiği zaman gözyaşlarına boğulmuş.Birçok teori ortaya atılmasına rağmen, doktorlar doğumda yaşanan bu sakatlığa neyin neden olduğunu tam olarak bilmiyor. Doktorlar, bu duruma annenin hamileliği esnasında kullandığı düşük yapmayı önleyici ilaçlar olabileceğini belirtti.Ailesi, Kangkang’ın rahatsızlığına çare bulabilmek için bebeği 20 günlük iken hastaneye götürdü. Ancak hastane, bebeğin tedavi edilebilmesi için gerekecek olan ameliyatın yaklaşık 80 ile 100 bin dolar (125 – 155 bin TL) arasında bir maliyeti olduğunu belirtti.Ancak toplanan bağışlar sonrası Kangkang’ın ailesi bebeklerini Çin Halk Ordusu’na ait hastanelerden birinde ameliyat ettirecek.