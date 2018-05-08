İkiye bölünen otomobilden yara almadan çıktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Emre Çavuşoğlu, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, gece saatlerinde, D-655 karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Emre Çavuşoğlu yönetimindeki 81 EH 503 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı. İkiye bölünen otomobilin kopan motor kısmı, yaklaşık 50 metre ilerideki dere yatağına fırladı. Emre Çavuşoğlu kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay yerine sevk edilen ambulansla Çavuşoğlu, kontrol amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI