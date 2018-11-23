İkitelli'deki kozmetik atölyesinde yangın

İkitelli Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Saat 18.00'de başlayan yangına, kimyasal madde yangınlarında uzman itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangınla birlikte içeride bulunan kimyasal maddelerin birbiriyle etkileşimiyle oluşan gazdan dolayı etrafa ağır koku yayıldığı öğrenildi. Polis bölgeye kimseyi yaklaştırmadı.

İtfaiye ekipleri kimyasal tepkimenin oluştuğu kazana kumla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken atölyede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. (DHA)