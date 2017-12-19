T24 LogoT24 Logo
Gündem

İkitelli'de servis midibüsü devrildi; 3 yaralı (2)

Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-İKİTELLİ TEM Yanyol'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, kaldırıma çarparak yan devrildi

19 Aralık 2017 02:12

Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-İKİTELLİ TEM Yanyol\'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, kaldırıma çarparak yan devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 21.30\'de İkitelli TEM Yanyol\'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Mehmet Mecit Akçı\'nın kontrolünden çıkan 34 BV 1916 plakalı servis midibüsü, kaldırıma çarparak yan devrildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Akçı ile 2 yolcuyu ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. 
Hastanede tedavileri süren yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANAli Kerem BENGİİSTANBULDHAİKİTELLİ TEM YanyolKazadaKazaTEM YanyolAlınanMehmet Mecit AkçıBVBildirilmesiSağlıkAkçıBağcılar EğitimAraştırma HastanesiPolisFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24