İkitelli'de servis midibüsü devrildi; 3 yaralı (1)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-İKİTELLİ TEM Yanyol\'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü devrildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30\'de İkitelli TEM Yanyol\'da meydana geldi. Alına bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 VV 1916 plakalı servis midibüsü yan yatarak devrildi. Bildirilmesi üzerine olay yerin sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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