İkitelli'de iki arkadaş 2,5 ay arayla öldürüldü

T24

Üniversite öğrencisi Aykut Alıcı, yaklaşık 2.5 ay önce uzun saçları nedeniyle bıçaklanarak öldürülmüştü. Alıcı'nın mahalleden arkadaşı olan Savaş Karakız da (20) benzer bir cinayete kurban gitti. Karakız, parkta oturduğu sırada yanına gelen bir grubun saldırısı sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetti.Karakız için İkitelli Cemevi'nde bir tören düzenlendi. Amca Ali Haydar Kara, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarıyla birlikte parkta otururken 6 kişilik bir grup saldırmış. Savaş vefat etti. Olayın sebebini bilmiyoruz. Polisten aldığımız bilgi bu doğrultuda. Saldırganlar henüz yakalanmadı ama deliller toplandı. Kısa zamanda çözeceklerini umuyoruz. Savaş, uzun saçlı değildi ama bu bölgede benzer olaylar sık yaşanıyor. İki ay önce Aykut'u kaybettik. Olayın siyasi bir yönü olduğunu düşünmüyoruz" dedi.Törene, Aykut Alıcı'nın annesi Songül Alıcı da katıldı, Oğlunun ölümünün üzerinden yaklaşık 100 gün geçtiğini belirten Alıcı, şöyle konuştu: "100 günden sonra öbür fidanıma kıydılar. Bu da benim evladım, bu da benim canım. Bu da benim toprağım. Neden Tunceli'nin gençleri seçiliyor. Bu devlet göz mü yumuyor. 6 tane, 9 tane psikopata devletin gücü yetmiyorsa işini yapanlar yapsın, yapmayacak olanlar da gitsin. Hep bizim gençlerimiz seçiliyor. Biz gençlerimize bıçak vermiyoruz. Onlar bıçakla geziyor. Ben gençlerde bıçak, silah istemiyorum. Hep fidan mı vereceğiz. Öyleyse bize dışarıdan sığınma hakkı versinler gidelim. Ülkemi seviyordum, artık sevmiyorum. Kavga bıçakla olmaz yumrukla olur. Biz kanı kanla yıkamayız, suyla yıkarız. Ben, gençlerimiz için yaşayacağım. Ne zaman ölürüm o zaman susarım."Cemevinden kortej eşliğinde otobüse taşınan cenaze kara yoluyla Tunceli'ye gönderildi.