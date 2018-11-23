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İkitelli kozmetik atölyesinde yangın; etrafa ağır bir koku yayıldı(1)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-İKİTELLİ Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

23 Kasım 2018 22:07

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-İKİTELLİ Marmara Sanayi Sitesi\'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Saat 18.00\'de başlayan yangına, kimyasal madde yangınlarında uzman itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangınla birlikte içeride bulunan kimyasal maddelerin birbiriyle etkileşimiyle oluşan gazdan dolayı etrafa ağır koku yayıldığı öğrenildi. Polis bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.

(FOTOĞRAF)

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