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İkisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanlığınca son bir haftada, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi

05 Ekim 2018 18:00

ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanlığınca son bir haftada, \"Terörle Mücadele Harekâtı\" kapsamında son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. 


(FOTOĞRAF) 


 

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