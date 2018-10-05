İkisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanlığınca son bir haftada, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi
05 Ekim 2018 18:00
ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanlığınca son bir haftada, \"Terörle Mücadele Harekâtı\" kapsamında son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
(FOTOĞRAF)
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir