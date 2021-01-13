İkisi FETÖ'den biri yolsuzluktan 3 generalin emekliliğe sevk edildiği iddia edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nde 3 generalin emekliliği istendi. Bu generallerin ikisinin FETÖ'den Tuğgeneral Serdar Atasoy ve Tümgeneral Kutlay Demir'in emekliliği istendi. Ayrıca Tuğgeneral Rasim Yalınbaş ise yolsuzluk iddiası ile emekliliğine karar verildi.

OdaTV'nin haberine göre, son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirilen Tuğgeneral Serdar Atasoy'un hakkında FETÖ iddiası olduğu, yeni görevine hiç başlatılmadığı, kısa bir süre önce de emeklilik dilekçesini vermesinin istendiği bildirildi. Atasoy'un emeklilik dilekçesini verip, izne ayrılmasının ardından itirafçı olduğu öne sürüldü.

Diğer isim, yaklaşık 5 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı görevini yürüten Tümgeneral Kutlay Demir. 15 Temmuz'dan sonra önce Tuğgeneral, ardından Tümgeneral yapılan Demir'in de hakkındaki FETÖ iddiasıyla emekli edildiği belirtildi.

Emekliye ayrılmasına karar verilen üçüncü isim ise Tuğgeneral Rasim Yalınbaş. 2018 yılında Tuğgeneralliğe terfi ettirilen ve Hava Lojistik Kurmay Başkanlığı'na atanan Yalınbaş'ın ise FETÖ'cülük değil, yolsuzluk suçlamalarından dolayı TSK'dan uzaklaştırıldığı öğrenildi.